曾發豪語買下台積電 中國紫光集團遭銀行申請破產重整

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）號稱中國半導體國家隊、曾放話買下台積電的紫光集團，驚傳債築高台， 9日已遭債權人之一的徽商銀行向法院申請破產重整。

紫光集團9日在微信證實，收到北京市第一中級法院的通知書，內容提及債權人以紫光集團未能清償到期債務、資產不足以清償債務、明顯缺乏清償能力為由，向法院申請破產重整。

紫光成立於1993年，是北京清華大學校辦企業清華控股旗下半導體集團，業務包括晶片研發設計、晶片製造等，這些年大舉挹注資金，收購相關企業。2013、2014年接連收購美國上市公司展訊通信與銳迪科微電子，董事長趙偉國2015年訪台，還口出狂言，要買下台積電、合併聯發科。

根據澎湃新聞，紫光債務危機早已浮現，其於2016年起在武漢、南京、成都等地投資近千億美元設廠，但債務槓桿過高，2017、2018、2019年底，與2020年6月，公司合併報表顯示，資產負債率分別達62.9%、73.42%、73.46%與68.41%。

財新網指出，由於半導體產業投資回報週期長的特性，一旦獲利難以支撐資金需求，就只能發債，這使過度併購、高槓桿營運的紫光，終陷入無力償債的窘境。

新浪財經引據中誠信國際信用評級公司，指2020年9月末，紫光集團債務達人民幣527.81億元，其中短期債務328.16億元，而貨幣資金為40.02億元，面臨短期償債壓力。

官媒北京日報指，紫光集團旗下的紫光國微和紫光股份，去年與今年首季營收利潤均呈較大成長，集團其他企業也表現穩健。然而，核心業務晶片與雲端產業方面，投資者眾、債權人多，為保障各方權益，「適時啟動司法重整是一種專業選擇」。