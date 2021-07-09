泰國疫情惡化！單日死亡數創新高 曼谷將實施宵禁限制措施

泰國疫情嚴峻，政府9日宣布曼谷和周邊5府實施嚴格的限制措施，包括實質上是宵禁的規定，並關閉百貨公司和商場。（圖/中央社） 泰國疫情嚴峻，政府9日宣布曼谷和周邊5府實施嚴格的限制措施，包括實質上是宵禁的規定，並關閉百貨公司和商場。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）泰國今（9日）宣佈新增9276個確診案例、72人死亡，單日確診數創下第二高、死亡數創下新高，顯示泰國第三波疫情自4月延燒至今仍持續惡化，當地政府將實施類宵禁措施。

泰國第三波武漢肺炎疫情重創曼谷及週邊地區，當地政府已呼籲各公司行號盡量在家工作，且禁止餐廳內用及建築工地的工程，然而泰國近日的確診數仍持續升高。

泰國政府今宣布新一輪的限制措施，疫情最嚴重的曼谷和周邊5個府將實施類似宵禁的措施，並關閉商場和百貨公司，縮短大眾運輸營運的時間，以及限制跨府移動。

根據泰國疫情指揮中心副發言人，從12日起，曼谷及周邊5個府，分別是北欖府（Samut Prakan）、佛統府（Nakhon Pathom）、暖武里府（Nonthaburi）、龍仔厝府（Samut Sakhon）、巴吞他尼府（Pathum Thani）將實施新的限制措施。

此外，除超市、便利商店、餐廳、通訊行和藥局可以營業，百貨公司、商場和高風險場所如按摩店以及美容店都必須關閉，餐廳只能外帶，而所有的商店和餐廳營業時間只能到晚上8點。

當地民眾則被規定每天晚上9時到隔日凌晨4時，除非有必要理由，否則不能出門。大眾運輸每晚9時到隔天凌晨3時不營運，並禁止5人以上的集會。