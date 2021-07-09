入學測驗採百分或級分制 台灣教育部12日擬再召開座談會

台灣的大學招考制度再生變化，大學指考轉型的「分科測驗」成績未來將以百分制或級分制呈現。（圖/中央社） 台灣的大學招考制度再生變化，大學指考轉型的「分科測驗」成績未來將以百分制或級分制呈現。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）由於111學年度考招制度調整，大學指考轉型的「分科測驗」將採百分制或級分制尚未定奪，教育部今（9日）表示12日預計再召開一場座談會，以聽取各界意見。

台灣的大學招考制度再生變化，大學指考轉型的「分科測驗」成績未來將以百分制或級分制呈現，成為許多家長與學生關注的議題。

台灣民眾黨籍立委高虹安今召開記者會，邀請台灣大學電機資訊學院院長張耀文、全國教育產業總工會多名代表發表意見。

這些專家主張採百分制，並認為級分制會使分數倒置，造成採計不公、招生大亂，並對部分科目突出的「專才」學生不利。現場的老師也表示，百分制「容錯率」更高，可以篩選優秀但粗心的人才。

然而，全國教師工會總聯合會則持不同意見，該協會指出，採用百分制就像把賽跑選手在100公尺、400公尺競賽的秒數直接加在一起，忽略了每一科的每一分，代表的意義不同，因此應以級分制呈現才是真公平。

大學招生委員會聯合會公共事務經理徐菁穗也主張級分制，她指出，英文科的一分和數學科的一分，並不等值，跨科直接加總對考生不公平。且換算成「級分制」，可降低命題難易波動的影響。

對此，教育部表示，近來持續接到各界不同意見，已於6月底召開過一次座談會，預計7月12日再召開一次，廣邀社會各界代表討論，不會只聽一方意見就做決策。