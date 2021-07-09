暗殺海地總統歹徒侵台灣外館遭逮 我外交部回應始末

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）台灣加勒比海友邦海地總統7日在住所遭刺殺身亡，海地全境進入戒嚴狀態，海地警方接獲報案通知歹徒藏匿台灣駐海地大使館，並於8日下午4時左右展開行動順利逮人。

針對外界詢問歹徒為何選擇入侵台灣駐海地大使館一事，外交部表示，總統摩依士（Jovenel Moïse）在官邸遭刺身亡後，海地警方即封鎖該區域街道並逐戶搜索追緝歹徒，而台灣駐海地大使館與摩依士總統官邸同位於貝松市（Petionville），相距僅約2公里，大使館雖聘僱有專業保全人員看守及設置相關防護設施，但同日仍遭至少11名疑似犯案的全副武裝歹徒強行入侵藏匿。

外交部說明，8日清晨駐館保全發現一群全副武裝可疑人士突破駐館防護潛入庭院，安全公司緊急通報駐館及海地警方。我國駐海地大使館接獲海地政府請求後，基於配合擒拿犯案歹徒，因此立刻同意海方警察進入大使館進行蒐捕行動，以期讓事件真相早日水落石出。海地警方於8日下午4時左右展開行動，順利逮捕11名武裝犯嫌，過程平順，犯嫌未有抵抗，海地警方已帶回偵訊。

至於我外館是否有人員在歹徒入侵使館當中受傷，外交部發言人歐江安表示，大使館7日起因海地總統遭刺殺事件，為顧慮安全而暫時關閉，駐館同仁全部採居家上班，僅有保全人員看守。海地警方接獲報案通知，經我方同意後，派警員進入我國使館圍捕犯嫌，並在未有發生衝突情形下順利制伏歹徒，大使館未有重大財務損害，人員均平安。

目前我國駐海地大使館暫停對外服務，所有人員居家辦公至7月9日，並將視情形延長。

外交部已請駐海地大使館加強使館及人員的安全防護，並再次對歹徒潛入我國大使館及破壞部分設施等暴行，表達我國嚴正譴責，重申支持喬塞德（Claude Joseph）代理總理帶領海地度過難關、恢復民主秩序。