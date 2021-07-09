Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

【台灣7/13起微解封】台北市政府指引出爐•餐飲維持禁內用限外帶原則

▲柯文哲市長表示，雖然中央宣布7/13 將微解封，但北市餐飲業、夜市、百貨美食街等維持禁內用，只能外帶的原則。▲他表示，由於科學證據顯示群聚吃飯是最危險的傳播途徑，所以解封順序會放最後。

By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/07/09 18:20
指揮中心8日公布有條件放寬餐飲內用，台北市政府9日宣布維持餐飲業、夜市等禁內用，只能外帶的原則。圖為一間連鎖餐廳廚師在廚房內準備料理, ...

指揮中心8日公布有條件放寬餐飲內用，台北市政府9日宣布維持餐飲業、夜市等禁內用，只能外帶的原則。圖為一間連鎖餐廳廚師在廚房內準備料理, ...

【台灣7/13起微解封】台北市政府指引出爐•餐飲維持禁內用限外帶原則

【台灣7/13起微解封】台北市政府指引出爐•餐飲維持禁內用限外帶原則

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台北市長柯文哲今天（9日) 指出，北市餐飲業、夜市等7/13起維持禁內用、限外帶；電影院可以開但要梅花座、禁飲食；校園操場不開放，微解封原則以民生經濟、社會運作優先。

中央流行疫情指揮中心8日宣布，延長全國疫情3級警戒到7月26日，並從13日起適度鬆綁部分措施，餐廳、傳統市場及夜市、百貨賣場美食街等符合指揮中心指引的餐飲場所可開放內用。

台北市政府下午舉行武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情記者會，柯文哲表示，雖然中央宣布將微解封，但北市餐飲業、夜市、百貨美食街等禁內用，只能外帶 (如上圖)

此外，電影院可以營業，但室內、戶外、等候區全面禁飲食，且要採梅花座、實聯制及戴口罩，並避免提供穿戴式、互動式及觸控式裝置 (如上圖) 。

校園方面，操場不開放，但托嬰服務可以；身障、老人等日間照護機構降載一半，且上述機構的工作人員與被照護者都須施打疫苗。

柯文哲表示，開放邏輯是涉及民生經濟、社會運作的優先，群聚吃飯從科學上看最危險，所以解封順序會放最後。

以下分別是台北市政府針對

校園/社教場館、體育場館、展覽/表演場館/影視劇組人員

訂定的微解封指引:

【台灣7/13起微解封】台北市政府指引出爐•餐飲維持禁內用限外帶原則

【台灣7/13起微解封】台北市政府指引出爐•餐飲維持禁內用限外帶原則

【台灣7/13起微解封】台北市政府指引出爐•餐飲維持禁內用限外帶原則

【台灣7/13起微解封】台北市政府指引出爐•餐飲維持禁內用限外帶原則【台灣7/13起微解封】台北市政府指引出爐•餐飲維持禁內用限外帶原則【台灣7/13起微解封】台北市政府指引出爐•餐飲維持禁內用限外帶原則【台灣7/13起微解封】台北市政府指引出爐•餐飲維持禁內用限外帶原則【台灣7/13起微解封】台北市政府指引出爐•餐飲維持禁內用限外帶原則【台灣7/13起微解封】台北市政府指引出爐•餐飲維持禁內用限外帶原則
台北市
微解封
指引
餐飲
禁內用
限外帶

相關新聞

【微解封戶外踏青指南】全台13日起開放國家森林遊樂區、120條步道
【微解封戶外踏青指南】全台13日起開放國家森林遊樂區、120條步道
2021/07/08 20:00
7/13「微解封」在即 網民到底怎麼看？
7/13「微解封」在即 網民到底怎麼看？
2021/07/08 19:08
7/13起餐飲業微解封　麥當勞、頂呱呱、好市多仍暫停內用　漢堡王、家樂福將開放內用
7/13起餐飲業微解封　麥當勞、頂呱呱、好市多仍暫停內用　漢堡王、家樂福將開放內用
2021/07/08 17:02
【更新】台灣北市7日起可預約免費PCR篩檢•聯醫等7家院所限網路掛號　目前共驗出16例陽性確診者
【更新】台灣北市7日起可預約免費PCR篩檢•聯醫等7家院所限網路掛號　目前共驗出16例陽性確診者
2021/07/08 17:01
餐飲業、風景區、會展場館有望開放？ 指揮中心將宣布防疫新指引開放部分行業
餐飲業、風景區、會展場館有望開放？ 指揮中心將宣布防疫新指引開放部分行業
2021/07/08 11:17