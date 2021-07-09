【台灣7/13起微解封】台北市政府指引出爐•餐飲維持禁內用限外帶原則

指揮中心8日公布有條件放寬餐飲內用，台北市政府9日宣布維持餐飲業、夜市等禁內用，只能外帶的原則。圖為一間連鎖餐廳廚師在廚房內準備料理, ... 指揮中心8日公布有條件放寬餐飲內用，台北市政府9日宣布維持餐飲業、夜市等禁內用，只能外帶的原則。圖為一間連鎖餐廳廚師在廚房內準備料理, 門外則有民眾排隊等候領取外賣。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台北市長柯文哲今天（9日) 指出，北市餐飲業、夜市等7/13起維持禁內用、限外帶；電影院可以開但要梅花座、禁飲食；校園操場不開放，微解封原則以民生經濟、社會運作優先。

中央流行疫情指揮中心8日宣布，延長全國疫情3級警戒到7月26日，並從13日起適度鬆綁部分措施，餐廳、傳統市場及夜市、百貨賣場美食街等符合指揮中心指引的餐飲場所可開放內用。

台北市政府下午舉行武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情記者會，柯文哲表示，雖然中央宣布將微解封，但北市餐飲業、夜市、百貨美食街等禁內用，只能外帶 (如上圖)。

此外，電影院可以營業，但室內、戶外、等候區全面禁飲食，且要採梅花座、實聯制及戴口罩，並避免提供穿戴式、互動式及觸控式裝置 (如上圖) 。

校園方面，操場不開放，但托嬰服務可以；身障、老人等日間照護機構降載一半，且上述機構的工作人員與被照護者都須施打疫苗。

柯文哲表示，開放邏輯是涉及民生經濟、社會運作的優先，群聚吃飯從科學上看最危險，所以解封順序會放最後。

以下分別是台北市政府針對

校園/社教場館、體育場館、展覽/表演場館/影視劇組人員