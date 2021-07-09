香格里拉台南遠東飯店中秋月餅禮盒上市 提前預購享85折優惠

新冠疫情改變民眾社交方式，減少餐敘與拜訪，透過送禮向親友或企業客戶表心意，自端午節粽子禮袋相較往年完售驚人速度及佳績，即可看出送禮的龐大的市場需求。搶攻中秋送禮商機，香格里拉台南遠東國際大飯店今年推出三款月餅禮盒，包含香格里拉台南台北遠東飯店攜手打造「花詠豪華月餅音樂禮盒」與「南北花漾經典月餅禮盒」，及台南限定款「花紅奶黃月餅禮盒」；此外，品香坊外賣店亦推出手工「綜合蛋黃酥」、「鳳梨酥」及「精選磅蛋糕餅乾禮盒」，8月22日前享85折預購優惠，大量訂購另有優惠，詳情請洽 (06) 702 8854。

今年的月餅禮盒以花卉為主軸，運用水墨畫應物象形技法，巧妙地將圓月、玉兔、窗花、竹等元素融入象徵美好圓滿的意境，並特別選用細緻觸感材質，打造食用後可再利用作為收納盒的環保概念，每款月餅禮盒更貼心地依照送禮客群各有獨特設計巧思。

針對高端客戶，香格里拉台南台北遠東飯店打造限量款「花詠豪華月餅音樂禮盒」，盒身特別飾上精巧結繩，畫龍點睛的工藝之美為禮盒增添尊貴典雅，每盒四顆125 公克月餅，精選油潤皮薄的廣式黑芝麻南瓜杏仁、蓮蓉桂花蛋黃、椴木香菇滷肉，及拿鐵咖啡黑糖麻糬桃山皮月餅，此款禮盒贈送香格里拉與福爾摩沙濾掛咖啡各一包、及不繡鋼手沖咖啡壺250ml一件，售價1,988元。

另一款，「南北花漾經典月餅禮盒」亦由香格里拉台南台北遠東共同為喜愛嘗鮮的消費者設計，每盒八顆90公克月餅，售價1,288元，內含清新桃山皮奶月餅四款口味：奶黃蜜漬鳳梨乾、金桔香柚檸檬、白巧克力蔓越莓、拿鐵咖啡黑糖麻糬，及廣式月餅四款口味：蓮蓉蛋黃、栗子豆沙、黑芝麻南瓜杏仁、椴木香菇滷肉，上述各一顆，多樣風味滿足味蕾；吸睛亮眼的禮盒設計，透過中式窗櫺欣賞花卉，以百花齊開，象徵幸福快樂的意涵。

老少咸宜台南限定款「花紅奶黃月餅禮盒」，每盒六顆90公克月餅，售價1,188元，濕潤美味的奶黃內餡包含：金沙奶黃、芝麻南瓜杏仁奶黃、白玉麻糬奶黃各二顆；以象徵吉祥富貴的牡丹花的禮盒設計，表達最誠摯的祝福。

位於飯店一樓品香坊外賣店亦推出各式手工台式糕點及西式甜點禮盒，提供消費者多樣化秋節送禮選擇，包括「綜合蛋黃酥禮盒」內含紅豆玉露、綠豆沙、芋頭白玉、紅豆玉露麻糬四種口味各三顆，售價1,188元；「鳳梨酥禮盒」內含土鳳梨酥、香柚鳳梨酥、愛文芒果鳳梨酥三種口味各四顆，售價888元；以及西式限定「精選磅蛋糕餅乾禮盒」內含法式經典老奶奶磅蛋糕一條與主廚餅乾六個，售價788元。

香格里拉台南遠東國際大飯店中秋月餅及品香坊禮盒提供大宗訂購優惠，訂購50盒（含）以上享85折；100盒（含）以上享8折；200盒（含）以上享75折。訂購50盒（含）以上可享台灣本島單一地址免費宅配一次。訂購專線：(06) 702 8854。公司行號或企業主送禮，另提供【超值組合客制化自由配】詳請請洽業務專線 (06) 702 8803。 飯店地址：台南市東區大學路西段89號，官方網站：Shangri-la.com/tainan。