福泰飯店集團桔子商旅 --- 防疫旅館面面桔到

響應政府防疫政策 , 所有從國外入境台灣的國人與旅客都須入住防疫旅館進行居家檢疫14天, 以降低疫情的擴散 . 福泰飯店集團桔子商旅 --- 台北四家防疫旅館 , 除了符合中央防疫規定 ,入住到退房 , 專業消毒及服務最安心 , 且三餐準備皆精心挑選和具營養價值 . 我們以樸實親切的態度面對每位客人 , 更設有系列性的客製化與個性化的選擇服務 , 以提供客人在安排防疫旅館時 , 多一分貼心 , 多一分誠意 !

台北四家防疫旅館:安排住房即日起…每館每房每晚:NTD2600 起(已扣除觀光局補助費用)…

{開封家庭館}專屬特色

提供嬰幼兒備品租借服務、6歲以下兒童專屬防疫包以及連通客房的房型，讓符合共同檢疫的家庭旅客有更寬敞的空間。

嬰幼兒備品租借項目: 奇哥消毒鍋、溫奶器、澡盆。

兒童防疫包: 洗髮沐浴組、環保碗及餐具組。

{林森肌勵館}專屬特色

增肌減脂重肌

提供簡易運動器材租借與低碳高蛋白餐食服務。

運動器材租借項目﹕2/3kg啞鈴、瑜珈墊、無繩跳繩、彈力帶、體脂計。

{館前女性友善館}專屬特色

客房增設女性專屬生理備品以及保養包。

女性備品租借服務：含燈化妝鏡。

女性專屬保養包：每房加贈愛馬仕五件組禮盒一份。

{西門小資館}專屬特色

提供更優惠價格、高網速、影音串流平台與Google Chromecast租借服務的優質網路影音檢疫環境。

手機投影設備租借服務：Google Chromecast投影設備。

影音串流平台二選一：每房加贈 KKBOX 或 my video平台30天序號一組。

詳情參閱: http://www.orangehotels.com.tw/