里仁響應檳榔廢園計畫 打造守護健康與生態的永續幸福

關注環境生態的社會企業里仁公司，長期支持本土小農， 也關心台灣山坡地的水土保持。 與合作二十多年的金椿茶油工坊共同響應政府「檳榔廢園轉作計畫」 ，里仁最近推出的本土印加果油及山茶花籽油， 就是支持檳榔廢園轉作的成果。像這樣結合廠商支持本土農友、 守護環境的努力，里仁已經行之有年， 架上的許多本土加工食品都是源自支持小農和本土作物的初衷。 為了邀請更多消費者一起支持，里仁在7月特別企劃了「幸福節」 活動，鼓勵大眾從每日飲食與生活，一起啟動共好善意的永續幸福。

檳榔雖然被視為是高經濟作物，但長期影響國人健康，也有危害山林 水土保持、農藥汙染等隱憂，而被稱為「環保殺手」。 里仁得知金椿與陽光基金會響應檳榔廢園計畫， 便積極轉介友善耕作的農友加入專案，一同守護台灣山坡地。 然而轉作初期技術，和蟲害的挑戰，讓投入的農友備受考驗。 參與轉作的農友彭沐琛說：「度過初期的蟲害， 但還面臨果實空包彈的挫折，還好有里仁、 金椿及陽光基金會的鼓勵與協助，才可以持續進步。」 在這項專案裡，里仁支持金椿用契作來保障農民的收入， 並將收購的油茶及印加果製成優質好油。金椿副總經理黃捷纓說：「 感謝里仁的支持！讓這些好的原料可以被做出好的油， 可以被消費者享用，也讓農民把好的作物保留下來。」 為了引導消費者認同支持檳榔廢園的善意，里仁特別拍攝影片， 紀錄農民及廠商守護土地的努力， 邀請大眾一起成就守護山林的永續幸福。

農友善待環境土地，收成安心健康的果實， 讓消費者得到健康幸福的心意，也是里仁支持檳榔廢園計畫的初心。 在台灣，飲食是許多人幸福的來源。 為了鼓勵更多人一起享用共好的幸福，里仁特別舉辦「點點善意． 啟動幸福」幸福節活動。7月23日前， 到全台里仁門市與網購平台，除了可以支持本土的印加果油， 還有銅鑼仙草製成的仙草凍、 屏東有機桑椹製成的桑椹果粒凍等眾多本土好食。 活動期間消費滿額，還有「滿千折百電子優惠券」、「幸福抽好禮」 等多項優惠。里仁幸福節更多詳細活動資訊， 歡迎上天天里仁網站查詢：

https://www.leezen.com.tw/ article_special.php?id=1383

印加果油影片：https://www.youtube. com/watch?v=3s2AncTH_2c