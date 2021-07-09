台北美福今秋禮盒藏心意 中秋月餅結合英國茶 人氣燒烤禮盒再現

台北美福於今年中秋佳節，嚴選廣式風味及日式桃山月餅，結合知名英國百年茶品牌Whittard，推出「鵲悅」中秋禮盒，每盒六入月餅，分別搭配以雅緻馬口鐵罐盛裝的威士忌風味紅茶及五款風味茶包，售價每盒2,200元及2,000元。為迎合不同贈禮需求，同步推出「喜月」中秋禮盒，以八種不同口味的月餅，象徵好事連發，每盒1,200元。

連年熱賣的「美福中秋燒烤組」，以招牌商品台灣噶瑪蘭香腸，搭配嚴選美國凝汁燒烤牛肉片，每組1,580元，另贈時尚保冷袋乙只，中秋佳節送禮自用兩相宜。即日起至9月7 日前訂購可享早鳥折扣，詳情請洽02-7722-3390 潮粵坊港潮餐廳。

【鹹甜口味交織 搭佐英國茶品】

以英式紅茶搭配廣式及日式桃山月餅，茶香不僅解膩，更能帶出香醇的月餅風味。台北美福將英國百年茶品牌Whittard放入今年的中秋禮盒，推出「鵲悅」月餅禮盒，馬口鐵材質的優雅茶罐，分別盛裝威士忌風味紅茶葉及五款風味茶包，威士忌紅茶葉帶有威士忌獨特且細膩的泥炭煙燻風味及圓潤麥芽香氣，茶香濃郁。

五款風味茶包含層次濃厚的英式早餐茶、花香悠揚的英式玫瑰紅茶、圓潤平順的伯爵茶、舒心放鬆的靜心洋甘菊及果香馥韻的蘋果接骨木，每款各三入共十五入，搭配的六入月餅精選四款歷久彌新的廣式月餅，口味分別有鹹香交織的松茸滷肉、經典不敗的蓮蓉蛋黃、微辛嗆勁的山葵海苔，以及清香爽口的棗泥松子。

另挑選出兩款口感綿密的日式桃山月餅，入口即化的奶黃餡，分別揉入乳香馥郁的湖鹽起士和酸香甘甜的奶黃鳳梨。禮盒設計融入台灣特有鳥類藍鵲，蘊含著鳥語花香的豐盛之意，色系選用喜氣紅色與尊貴藍色，送禮自用兩相宜。

為符合不同預算的送禮需求，另規劃「喜月」月餅禮盒，以細膩金線在喜氣的紅色外盒上，刻出台北美福飯店的典雅外觀，每盒1,200元，一次囊括經典廣式及雅緻日式的特色月餅，典藏八種不同口味，四款日式桃山月餅分別揉入流心內餡，有人氣第一的流心奶黃、濃郁香醇的流心花生、去寒暖胃的薑汁紫藷及乳香滿溢的切達乳酪；另外四款廣式月餅，則挑選經典的棗泥蛋黃、鹹香微辣的黃金干貝、堅果風味的金賞火山豆，以及別出心裁的香蒜香菇雞。

【中秋烤肉禮盒 再次火熱登場】

烤肉活動已經成為中秋全民運動，居家烤肉搭配「美福中秋燒烤組」，每組1,580元，台北美福準備了明星商品－台灣噶瑪蘭香腸，香烤可品嘗到肉汁香醇，搭配美國凝脂燒烤牛肉片，選用牛肩胛部位的翼板牛肉，油花均勻且肉質軟嫩，高溫且短時間的燒烤方式，最能呈現其美味，凡購買「美福中秋燒烤組」還加碼贈送時尚保冷袋。即日起中秋禮盒至9月7日前訂購，可享77折起的早鳥優惠，現在就搶訂，為中秋超前部署！