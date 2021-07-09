三級警戒延長 新北學校操場、運動中心及公有運動場館暫不開放

針對中央流行疫情指揮中心昨(8)日發布三級警戒延 長至7月26日，新北市為有效控制疫情， 秉持三級警戒期間低度活動的原則，學校操場、 國民運動中心及公有運動場館暫不開放。 另於遵守指引規範及落實防疫措施條件下，局部開放民間運動場館， 請市民朋友共同配合三級警戒管制及鬆綁規定。

教育局表示，為有效控制疫情， 針對適度鬆綁的相關措施仍須謹慎從嚴， 考量社區感染風險仍然存在，因此7月26日前持續關閉學校操場、 國民運動中心、公有運動場館、公私游泳池、保齡球館、 撞球場及室內螢幕式高爾夫練習場。 其中學校操場考量與不開放的場域相連，為有效管制， 保護市民健康，因此仍暫不開放。

另外，民間運動場館則依疫情指揮中心建議，有條件開放， 包含健身房、高爾夫球場、棒壘球打擊場、羽球館、籃球館、 桌球館、網球場等。 營運期間須遵守教育部體育署防疫期間適度開放注意指引，以人流2 5%為限、配戴口罩、教練每7天抗原快篩1次、團課保持2公尺距 離及每堂課間隔1小時、使用個人運動器具(禁止混用)、 禁止團體競賽(技)、器材間隔使用等辦理。 新北市體育處將加強不定期稽查，如查有違反傳染病防治法規定， 將依法裁處。

教育局指出，疫情期間補教業因停課生計艱困， 本次適度鬆綁行業並未包含在內，補教業為學生重要教育場域， 新北市教育局已向中央爭取將補教業者列入疫苗施打對象， 亦同步研訂補習班及課照中心因應疫情營運指引， 若後續依疫情發展及中央指示補教業可復課， 將即時提供業者相關強化防疫具體措施， 協助補教業者逐步恢復營運，同時也讓家長安心。

教育局長張明文表示，新北市防疫總動員，教職員工施打疫苗確認造 冊訊息後，各校即全面啟動，目前國中小均已完成疫苗造冊資料上傳 作業，後續待中央規劃疫苗運送期程即可進行接種作業。 在公私立幼兒園教職員工及課照中心人員疫苗部分，自昨(8日)開 打，已完成接種1,658人，達整體進度14%，尚有約1萬人依 本市排定時程持續進行施打，預計在7月12日前完成。三級警戒， 謹慎從嚴，相關管制措施實屬必要，期待開學前疫情能獲得妥善控制 ，讓孩子們回歸正常校園生活。

照片由新北市教育局提供