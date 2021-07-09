一村金曲重現！周周線上追星

五0年代到八0年代的台灣流行音樂， 一直帶動著全球華語歌壇的原創風潮， 許多經典金曲至今仍琅琅上口， 演唱的資深藝人依然受到民眾的喜愛。新北市文化局自7月10日起 ，接連8個週六上午10點，在空軍三重一村FB粉絲專頁線上辦理 8場的「時代風華眷戀經典」線上音樂會，首場由歌壇唱將伍浩哲、 駐唱歌手古勝中及周美蒂LIVE直播開唱， 將為大家帶來一系列的經典好歌，不僅有機會遠端互動， 還開放線上點歌，歡迎喜愛經典歌曲的歌迷們，一起來空軍三重一村 FB粉絲專頁線上群聚。

新北市文化局表示，由空軍三重一村的「時代風華眷戀經典」活動， 是由文化部補助的資深藝人表演計畫，受到疫情影響， 將實體活動調整為線上音樂會，首場特別以LIVE直播並開放民眾 點歌進行，後續另邀貝蒂、金澎、劉福助、簡上仁、李炳輝、 李麗芬、于台煙、靳鐵章、王瑞瑜、陳宏銘等超過20位的知名資深 藝人以錄影方式輪番獻唱，內容涵蓋眷村歌曲、校園民歌、 台語唸歌、台灣民謠、國語老歌、西洋老歌、經典情歌、 身障公益等主題，精彩可期。

自7月10日起至8月28日，每個週六上午10點， 於空軍三重一村FB粉絲專頁連續辦理8場不同特色與主題的「 時代風華眷戀經典」線上音樂會，表演者都是一時之選， 喜愛經典歌曲的歌迷們，絕對不容錯過。 如直播場次遇系統異常則調整至新北市文化局Youtube頻道播 出，更多詳情請上空軍三重一村網站或FB粉絲專頁查詢。

照片來源：新北市文化局提供