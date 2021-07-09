國際連結不因疫情停歇 新北參與ALGOA有機農業人才培訓

新北市政府農業局從6月21至26日線上參與為期6 天、由亞洲地方政府有機農業促進會（ALGOA） 舉辦的有機農業基礎課程（Organic Foundation Course），成為國際有機農業人才種子。新北市政府農業局是 ALGOA的成員，持續與日、韓、 菲等亞洲地方政府共同推動有機農業發展， 也讓世界認識台灣有機農業現況。

農業局表示，疫情沒有讓國際事務中斷，以往實體舉辦的年度課程， 改為線上舉辦，此次課程有來自超過15個國家的師資和學員， 針對有機農業歷史、規範準則、永續目標、生產技術、共保系統、 趨勢展望、產銷培力、政策研擬等主題進行討論。

針對趨勢展望，國際有機農業聯盟亞洲分會（IFOAM- Organics Asia）主席周澤江表示，當代是有機農業3.0時代， 除結合傳統寶貴經驗，運用規範和有機農業技術， 還須結合創新思維，並強調環境保育、農民賦權、 公平交易與消費者和生產間的合作信任， 才能打造圍繞有機農業的健全社會關係，將有機農業推向主流化， 以面對氣候變遷等種種挑戰。

針對生產技術與產銷培力，IFOAM-Organics Asia青年論壇秘書長李峰也提到，有機農法栽培的作物， 在田間更有韌性並可減少災損，如果計算真實效益成本， 兼顧對社會和生態的回饋和益處，那麼有機農業產量與價值創造， 比慣行農法更有前瞻性，呼籲消費者透過參與式共保系統（Part icipatory Guarantee System, PGS）與生產者建立穩健的相互支持體系， 並鼓勵農民逐步改變耕作方法加入有機行列。

有機農業不只是蔬果和糧食， 衣物和其他紡織品也正在邁向有機並獲得許多消費者支持， 因此本次課程邀請到全球有機紡織品標準（GOTS） 日本代表的三好智子，她提出警示， 如果大量使用染料和人工塑料製造衣物， 將有更多塑膠微粒流向海洋，透過食物鏈在人類體內累積， 產生生物放大效益，並大量消耗內陸湖水剝奪漁民生計。

透過熱絡的小組討論，IFOAM有機訓練學院經理康哈德（Kon rad Hauptfleisch）帶著學員認識到，亞洲是全球有機農業 主要產地且具有消費市場潛力，但單純採取有機農法而忽略公平與社 會關照是不足夠的，倡議更公平的有機農業價值供應鏈， 如透過農夫市集、社區支持型農業和PGS， 才能讓每個環節的參與者都獲得有機農業所帶來的惠益， 讓其永續發展。

新北市農業局長李玟表示， 新北市政府為全台首先推動有機營養午餐的縣市， 並持續輔導農會與農民參與有機3.0的生產模式， 接續與國際合作設立亞洲有機行銷智能中心（CEIOMA）與AG LOA公共採購推廣中心， 希望能透過國際交流為農友建立跨國生產者合作機會， 埋下創造經濟效應的種子。另外， 也持續讓相關部門的人員參與國際培訓與研討會， 讓新北市農業行政工作更具國際觀。今年底新北市也將與ALGOA 合作舉辦國際有機公共採購論壇，向國際取經並分享在地成功經驗， 讓公部門透過政策帶動有機採購和消費，成為有機農業的後盾， 後續將發布相關訊息，歡迎民眾持續關注。也歡迎民眾點下列連結， 了解有機3.0的真實意涵：

https://www.youtube.com/watch? v=GH_YN-1l9BY