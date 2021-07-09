國際連結不因疫情停歇 新北參與ALGOA有機農業人才培訓

照片來源：新北市政府農業局提供
照片來源：新北市政府農業局提供
新北市政府農業局從6月21至26日線上參與為期6天、由亞洲地方政府有機農業促進會（ALGOA）舉辦的有機農業基礎課程（Organic Foundation Course），成為國際有機農業人才種子。新北市政府農業局是ALGOA的成員，持續與日、韓、菲等亞洲地方政府共同推動有機農業發展，也讓世界認識台灣有機農業現況。
農業局表示，疫情沒有讓國際事務中斷，以往實體舉辦的年度課程，改為線上舉辦，此次課程有來自超過15個國家的師資和學員，針對有機農業歷史、規範準則、永續目標、生產技術、共保系統、趨勢展望、產銷培力、政策研擬等主題進行討論。
針對趨勢展望，國際有機農業聯盟亞洲分會（IFOAM-Organics Asia）主席周澤江表示，當代是有機農業3.0時代，除結合傳統寶貴經驗，運用規範和有機農業技術，還須結合創新思維，並強調環境保育、農民賦權、公平交易與消費者和生產間的合作信任，才能打造圍繞有機農業的健全社會關係，將有機農業推向主流化，以面對氣候變遷等種種挑戰。
針對生產技術與產銷培力，IFOAM-Organics Asia青年論壇秘書長李峰也提到，有機農法栽培的作物，在田間更有韌性並可減少災損，如果計算真實效益成本，兼顧對社會和生態的回饋和益處，那麼有機農業產量與價值創造，比慣行農法更有前瞻性，呼籲消費者透過參與式共保系統（Participatory Guarantee System, PGS）與生產者建立穩健的相互支持體系，並鼓勵農民逐步改變耕作方法加入有機行列。
有機農業不只是蔬果和糧食，衣物和其他紡織品也正在邁向有機並獲得許多消費者支持，因此本次課程邀請到全球有機紡織品標準（GOTS）日本代表的三好智子，她提出警示， 如果大量使用染料和人工塑料製造衣物，將有更多塑膠微粒流向海洋，透過食物鏈在人類體內累積，產生生物放大效益，並大量消耗內陸湖水剝奪漁民生計。
透過熱絡的小組討論，IFOAM有機訓練學院經理康哈德（Konrad Hauptfleisch）帶著學員認識到，亞洲是全球有機農業主要產地且具有消費市場潛力，但單純採取有機農法而忽略公平與社會關照是不足夠的，倡議更公平的有機農業價值供應鏈，如透過農夫市集、社區支持型農業和PGS，才能讓每個環節的參與者都獲得有機農業所帶來的惠益，讓其永續發展。
新北市農業局長李玟表示，新北市政府為全台首先推動有機營養午餐的縣市，並持續輔導農會與農民參與有機3.0的生產模式，接續與國際合作設立亞洲有機行銷智能中心（CEIOMA）與AGLOA公共採購推廣中心，希望能透過國際交流為農友建立跨國生產者合作機會，埋下創造經濟效應的種子。另外，也持續讓相關部門的人員參與國際培訓與研討會，讓新北市農業行政工作更具國際觀。今年底新北市也將與ALGOA合作舉辦國際有機公共採購論壇，向國際取經並分享在地成功經驗， 讓公部門透過政策帶動有機採購和消費，成為有機農業的後盾，後續將發布相關訊息，歡迎民眾持續關注。也歡迎民眾點下列連結，了解有機3.0的真實意涵：
https://www.youtube.com/watch?v=GH_YN-1l9BY