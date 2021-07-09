暑假宅學習加碼 新北國小學習扶助自我挑戰超能賽GO!

照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供
疫情三級警戒持續，新北市暑假活動改以線上辦理為主，教育局加碼推出「國小學習扶助自我挑戰超能賽」，攜手均一教育平台及LearnMode學習吧在7月12日至8月20日期間，為國小學習扶助學生量身打造為期六週的線上學習任務。學生達成任務後，還可累積新北市親師生平台積點趣點數兌換獎勵品。
教育局表示，暑期間雖各項實體活動暫停，為讓學生保持學習熱誠，教育局與均一平台及學習吧合作，並邀請新北市科技化學習扶助核心種子教師組成超能小隊設計「國小學習扶助自我挑戰超能賽」。針對國小三到六年級學習扶助學生設計國語、數學及英語學習任務，分別於每週固定時間統一派發並規畫獎勵機制，讓孩子利用暑假複習以前學過的內容，鼓勵在假期中能持續學習，並提供學生挑戰自我、增強自信的機會。
特別的是，學生可由教師帶隊或自主從親師生平臺登入各學習平臺挑戰任務，完成兩平臺派發任務並達標者，最高可獲得親師生平台積點趣點數11,000點，點數可以兌換獎品，還有機會獲得活動限定徽章及電子獎狀。
新北市科技化學習扶助教學中心陳榮正主任表示，核心種子教師所設計的暑期課程，讓學習扶助的孩子持續學習，也為新北市老師示範科技化學習扶助的課程教學模式，未來在教學上能更靈活運用數位學習平臺。
身為核心種子教師的更寮國小吳國榮老師也說，老師以輔導者角色幫孩子報名自我挑戰超能賽，後續從旁關心學習進度並鼓勵他們自我挑戰，是老師對孩子最棒的線上陪伴，而學校孩子也都很興奮，期待能趕快參與挑戰賽賺取點數!
教育局指出，自109年成立科技化學扶助教學中心，持續與均一教育平台、LearnMode學習吧、教育部因材網平臺合作辦理教師研習及教師社群，推動數位學習平台融入學習扶助教學。中心成立短短不到2年，已培訓222位種子教師及25位核心種子教師。今年暑假首次辦理學生線上學習活動，鼓勵教師搭配暑假學習扶助班帶領學生學習，增進師生運用數位科技輔助教學意願，並強化教師運用科技化工具進行學習扶助診斷並提升教學專業，鞏固學生基本學力。