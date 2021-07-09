暑假宅學習加碼 新北國小學習扶助自我挑戰超能賽GO!

疫情三級警戒持續， 新北市暑假活動改以線上辦理為主，教育局加碼推出「 國小學習扶助自我挑戰超能賽」，攜手均一教育平台及LearnM ode學習吧在7月12日至8月20日期間， 為國小學習扶助學生量身打造為期六週的線上學習任務。 學生達成任務後， 還可累積新北市親師生平台積點趣點數兌換獎勵品。

教育局表示，暑期間雖各項實體活動暫停，為讓學生保持學習熱誠， 教育局與均一平台及學習吧合作， 並邀請新北市科技化學習扶助核心種子教師組成超能小隊設計「 國小學習扶助自我挑戰超能賽」。 針對國小三到六年級學習扶助學生設計國語、數學及英語學習任務， 分別於每週固定時間統一派發並規畫獎勵機制， 讓孩子利用暑假複習以前學過的內容，鼓勵在假期中能持續學習， 並提供學生挑戰自我、增強自信的機會。

特別的是， 學生可由教師帶隊或自主從親師生平臺登入各學習平臺挑戰任務， 完成兩平臺派發任務並達標者，最高可獲得親師生平台積點趣點數1 1,000點，點數可以兌換獎品， 還有機會獲得活動限定徽章及電子獎狀。

新北市科技化學習扶助教學中心陳榮正主任表示， 核心種子教師所設計的暑期課程，讓學習扶助的孩子持續學習， 也為新北市老師示範科技化學習扶助的課程教學模式， 未來在教學上能更靈活運用數位學習平臺。

身為核心種子教師的更寮國小吳國榮老師也說， 老師以輔導者角色幫孩子報名自我挑戰超能賽， 後續從旁關心學習進度並鼓勵他們自我挑戰， 是老師對孩子最棒的線上陪伴，而學校孩子也都很興奮， 期待能趕快參與挑戰賽賺取點數!

教育局指出，自109年成立科技化學扶助教學中心， 持續與均一教育平台、LearnMode學習吧、 教育部因材網平臺合作辦理教師研習及教師社群， 推動數位學習平台融入學習扶助教學。中心成立短短不到2年， 已培訓222位種子教師及25位核心種子教師。 今年暑假首次辦理學生線上學習活動， 鼓勵教師搭配暑假學習扶助班帶領學生學習， 增進師生運用數位科技輔助教學意願， 並強化教師運用科技化工具進行學習扶助診斷並提升教學專業， 鞏固學生基本學力。