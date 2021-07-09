臺灣證交所：本週發行量加權股價指數跌幅約為0.27% 上市股票總市值達54.11兆元

根據臺灣證券交易所統計，110年7月9日發行量加權股價指數收盤為17,661.48點，較上週(110年7月2日)的17,710.15點下跌48.67點，跌幅約為0.27%，台灣50指數收盤為13,677.35點，較上週的13,765.23點下跌87.88點，跌幅約為0.64%，寶島股價指數收盤為20,115.93點，較上週的20,148.67點下跌32.74點，跌幅約為0.16%。產業別指數方面，漲幅以玻璃陶瓷類指數上漲4.63%為最大，跌幅以航運類指數下跌8.19%為最大，未含金融類指數下跌67.99點，跌幅約為0.44%，未含電子類指數下跌182.14點，跌幅約為0.88%，未含金融電子類指數下跌293.23點，跌幅約為1.57%。

本週集中交易市場總成交金額為3兆4.16億元，全體上市股票成交金額為2兆9,326.86億元，股票成交量週轉率為4.94%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，航運類1兆2,511.33億元，占全體上市股票交易金額42.66%

第二名，半導體類5,697.34億元，占全體上市股票交易金額19.43%

第三名，電子零組件類2,375.44億元，占全體上市股票交易金額8.10%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，航運類24.07%

第二名，玻璃陶瓷類20.86%

第三名，鋼鐵類15.09%

累計今年年初開盤迄今共123個交易日，集中市場總成交金額為52兆9,046.60億元，市場日平均成交金額為4,301.19億元，股票成交量週轉率為124.61%，股票日平均成交量週轉率為1.01%。

2021年7月9日全體上市公司市場總值為新台幣54兆1,059.41億元，較上週(2021年7月2日)市值54兆1,921.54億元減少862.13億元，減幅約為0.16﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)