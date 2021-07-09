【7/12下午5時截止】全台灣第9、第10類疫苗接種意願　登記人數破200萬

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台灣單日逾20.8萬人次接種創新高 疫苗覆蓋率破13%

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）指揮中心昨(8日) 晚開放全國第9、10類接種對象登記疫苗接種意願。指揮官陳時中今天(9日) 表示，截至目前，已有超過200萬人登記，他呼籲符合資格民眾盡快登記。

國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗公費對象漸增，中央流行疫情指揮中心6日試辦武漢肺炎疫苗預約平台，開放離島第9、10類對象登記接種意願，首波共有162萬多人登記意願。

指揮中心昨也宣布正式啟用該平台，開放全國第9、10類對象意願登記希望最快能夠在16日開始接種。

第9類對象為19歲至64歲具有易導致嚴重疾病的高風險疾病者，以及罕見疾病、重大傷病者；

第10類對象則為50歲至64歲成人。

陳時中下午在疫情記者會中表示，截至目前有超過200萬人登記。不過，意願登記不是先後排序依據，只是讓指揮中心知道有意願接種人數，以便安排時可更順暢；民眾若意願改變，隨時可更改，不是登記了就不能改，呼籲民眾放心登記。

新聞稿全文如下:

中央流行疫情指揮中心今(8)日表示，為順利推動我國COVID-19疫苗接種作業，指揮中心於昨(7)日下午邀集各地方政府代表共同召開「疫苗施打意願登記與預約系統」討論會議，達成共識及決議如下：



一、指揮中心將自即日起，開放全國第9類及第10類對象意願登記，並正式啟用「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」，請符合資格民眾可先行意願登記：

(一) 意願登記：即日起至7月12日下午5時止。

(二) 為保障65歲以上長者疫苗接種權益，若希望使用該系統進行意願登記，請依時程辦理。



二、為協助不便使用「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」之民眾進行意願登記，請地方政府設置因地制宜之服務專線或指定人員，協助不便使用系統民眾進行意願登記。



指揮中心提醒，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」須先完成意願登記後，才能在接到通知後進行預約。系統平臺會按疫苗分配情形參照民眾所登記之意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者即可進行下一步預約接種。尚未收到簡訊之民眾，會於後續符合預約資格後，收到簡訊通知，所有資料皆會完整保存，請民眾放心。指揮中心也強調，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」是為建立一個讓大量疫苗接種能依序穩定有效推行之機制，中央與地方腳步一致，加強疫苗接種推動，提升群體保護力，維護國人健康。



備註:

第9類對象為18-64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者。

第10類對象為50-64歲成人。