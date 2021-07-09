總整理！台灣亮點藝文場館微解封　需先線上預約參觀別撲空

全台的部分藝文場館微解封後採事先線上預約參觀制（圖/台北當代藝術館） 全台的部分藝文場館微解封後採事先線上預約參觀制（圖/台北當代藝術館）

（台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導）台灣三級警戒延長至7/26，但7/13起將有限度的解封，全台的部分藝文場館採事先線上預約參觀制，一起來看看各場館的最新規定吧！

台北

北美館



塩田千春個展（圖擷取自官網）

本館自7/13 起，全面採「網路預約制」，將不提供候補或現場報名。首次開放預約時間為7/12日上午10時，7/13至25日也可以預約。將以每兩週頻率，分次開放預約系統。

現有展覽皆延長檔期，一樓大廳的藝術商店與地下樓的書店皆同步開放，而鄰近的王大閎書軒 DH Café 亦提供外帶服務，地下樓餐廳暫停開放，其餘室內公共空間則全面禁止飲食。

參觀預約連結：https://forms.gle/ZFKgR38HH8uSL2is9

官網：https://www.tfam.museum/index.aspx?ddlLang=zh-tw



參觀場次（圖擷取自北美館官網）

台北當代藝術館



憑證入場展覽（圖擷取自官網）

MoCA TAIPEI將於7/13起恢復正常開館，不需先於線上預約，但會進行現場即時控管入內參觀人數，並預留容留人數上限，即時消息將於粉專公告。

官網：https://www.mocataipei.org.tw/tw

松山文創園區



（圖擷取自官方臉書）

園區全面自7/13重新開放，推出「非常台灣—走進毛氈的小宇宙」及「野遊好夏趴」兩大特展，松菸小賣所及松菸風格店家也同步開店營業，並會遵守實聯制、出入口管制、維持社交距離等防疫措施。

官網：https://www.songshanculturalpark.org

國父紀念館



（圖擷取自官方臉書）

國館暫停開放至7/12，館方目前尚在研議解封措施。

官網：https://www.yatsen.gov.tw/

國立故宮博物院



故宮南院(圖擷取自官方臉書)

故宮南北院區7/13起恢復開園開館，目前規劃預約參觀，原則上以每時段2小時為單位，場次間進行清場及消毒，預約場次將於近日公告。南北院區休息區皆採梅花座，不開放兒童展廳（北院兒藝中心、南院兒創中心）。

南院園區開放時間為每日上午5時至下午7時，戶外遊具暫停使用。各出入口及停車場等處設置實聯制QR code，入園人數以500人為上限，停車數量150台，開車、騎車民眾請由南大門進、南側門出。

官網：https://www.npm.gov.tw/

台中

國美館



德國攝影師湯瑪斯．魯夫個展（圖擷取自官方臉書）

國美館自7/13日起， 開放民眾線上及電話預約參觀，同步開放古典玫瑰園室內用餐以及精品店。然而，資料中心、 互動體驗空間（含兒童空間）及各項穿戴式、互動式裝置（AR、V R 裝置等）依舊暫停使用。

提前預約登記制實施分時分流方式入館，預約開放時段以2小時為單位，分別為09：0 0-11：00、11：00-13：00、13：00-15：0 0及15：00-17：00，共四個時段。

預約網址：h ttps://event.culture.tw/ NTMOFA/portal/ArtistSpace/ R0501MAction

預約專線：04- 23723552轉635

官網： http://www.ntmofa.gov.tw

台南

奇美博物館



(圖/奇美博物館)

奇美博物館將於7/13起重新開館，為了維持防疫，短期內恢復入館預約制，預約系統將於7/11凌晨零點開放，民眾來館前需先上奇美博物館官網預約時段與人數，目前提供預約至7/26，最晚需於來館前一日下午3點前完成預約。為避免群聚，暫不開放10人以上團體預約。

防疫原則為「同一時段容留人數100人以內、參觀者維持1.5公尺社交距離」，每次參觀上限為2小時，採單一出入口與單向參觀動線，暫停互動體驗服務如專人導覽、實境遊戲、教具車展演等。

館內餐廳開放用餐，亦遵循政府指引做好防疫措施，其餘區域禁止飲食。

V&A重量級特展《蒂姆．沃克：美妙事物》（Tim Walker: Wonderful Things）將如期於7/31開展，早鳥優惠票延長販售至7/15，原價$450元、特價$300元

官網：www.chimeimuseum.org

線上拍賣

富藝斯倫敦「NEW NOW」



美國攝影藝術家Cindy Sherman的「E is for Effortless(天然)」，Sherman以自己的身體擺出了一個字母E，呈現樹精靈或大地仙女的形象來闡述「Effortless」這個關鍵詞，拍賣收益捐贈予美國計劃生育聯盟Planned Parenthood，為女性計劃家庭的權益發聲。 (圖/富藝斯)

富藝斯倫敦「NEW NOW」拍賣呈現逾230件國際知名藝術家的作品。當中備受矚目的是由英國時尚設計師Stella McCartney親自從其結合藝術家闡述永續時尚之《A to Z宣言》系列中挑選出來的12件作品，包含Stella McCartney自己的攝影師母親Linda McCartney、知名當代藝術家Jeff Koons和George Condo，及美國攝影藝術家Cindy Sherman。

多年來推動環保時尚理念的Stella McCartney在全球受新冠病毒疫情所困期間，制定發表了《A to Z 宣言》，用26個以A到Z首字母所代表的關鍵詞來傳遞品牌的信念與價值觀，並與26位藝術家合作，通過他們的視覺語言結合品牌精神，以獨特的美學方式來呈現永續時尚的宏偉願景，拍賣所得將捐給每位藝術家指定的慈善機構。

時間：7/13台北時間晚間9時（倫敦時間下午2時）

拍賣將會於富藝斯網站及手機應用程式進行直播

官網：https://www.phillips.com/zh

CC 線上藝術展售會



(圖/CC Gallery)

CC Gallery線上藝術拍賣聚集台灣46位藝術家作品，已七大主題呈現追尋夢想與靈感踏上創作的歷險為主軸，一路上遇到許多不同的珍奇異獸，靠著記憶與智慧將遊歷中的場景描繪下來，或是旅途中聽見傳說與故事，每周針對不同主題進行作品的展示。藝術家提供金額「新台幣$15,000以下」作品參與，總計約150件。

活動時間：7/15（15:00）- 9/15（24:00）

作品即時線上發布收藏加入：https://www.facebook.com/groups/ccaoae