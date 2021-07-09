新冠疫情下新病毒現蹤 印度出現茲卡病毒確診病例

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）印度正因新冠肺炎的Delta變種而焦頭爛額之際，卻又遭新病毒入侵。西南部的喀拉拉邦 (Kerala)因為出現第一起茲卡病毒(Zika Virus)病例，已經宣布全邦各區警戒，該邦同時也是印度2020年最早出現新冠肺炎確診病例之處。

喀拉拉邦衛生部長喬治(Veena George)指出，目前邦內有一名24歲的孕婦確診，她於上(6)月28日出現發燒、頭痛與紅疹的症狀後被送醫，雖然腹中嬰兒在本週被順利產下，由於該名孕婦並無旅遊史，接觸到茲卡病毒的途徑仍待釐清。

除了該名孕婦確定感染外，另外也有13起疑似確診的病例，採樣的檢體已送至浦那(Pune)的國家病毒學會 (National Institute of Virology)進行檢查，為避免病毒進一步散播，當局也派出特殊小組前往該與泰米爾納德邦 (Tamil Nadu)的小鎮進行密切的觀察。

然而，這並不是印度第一次出現茲卡病毒的案例。

1953年的一份研究中，科學家發現在印度取樣的196個樣本中，已有33人擁有茲卡病毒的抗體，這代表其實病毒早已進入印度，且許多人都曾經感染過，另外，在2016年至2017年間，位於印度西部的古吉拉特邦 (Gujarat)也有出現茲卡病毒的病例。

茲卡病毒是一種主要靠蚊子叮咬、性行為而傳染的病毒，最初在烏干達由黃熱病研究所的科學家自彌猴身上分離出來，感染的症狀與登革熱類似，不過可能會造成孩童小頭症與罕見的格林─巴利症候群（Guillain- Barre Syndrome），且無法透過藥物、疫苗來預防感染，該病曾在中非、東南亞、中南美洲等地爆發流行。

2015年茲卡病毒在中南美洲的大流行，造成巴西至少4000名新生兒出現小頭畸形的病症，引發世界衛生組織與美國的關注，雖然印度可能有多人已經擁有抗體，在第二波新冠肺炎疫情的侵襲下，若茲卡病毒接著爆發大流行，無疑將會產生嚴重的後果。