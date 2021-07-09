7/2起所有境外移入須進行基因定序　羅一鈞：1週驗出3種變異株

為防新冠肺炎變異株入侵台灣，疫情指揮中心2日起針對所有境外移入確診者進行病毒基因定序，其中有5例定序結果出爐。(取自指揮中心記者會) 為防新冠肺炎變異株入侵台灣，疫情指揮中心2日起針對所有境外移入確診者進行病毒基因定序，其中有5例定序結果出爐。(取自指揮中心記者會)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）為防新冠肺炎變異株入侵台灣，疫情指揮中心2日起針對所有境外移入確診者進行病毒基因定序，截至昨天剛好滿一週，其中有5例定序結果出爐，發現3種不同變異株，分別是Alpha、Delta以及Gamma。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（9）日下午在疫情記者會中表示，為因應全球新冠肺炎（COVID-19）變異株疫情，指揮中心7月2日起加嚴邊境管理，並針對所有Ct值小於27的境外移入病例進行病毒基因定序。

羅一鈞說，過去一週的境外移入病例大多是在檢疫期滿時採檢出來，多數Ct值都偏高，30幾以上，難以進行基因定序，只有少數成功進行定序，其中最早從印度發現的Delta變異株有3例，分別為案15059、15129、15185，入境國包括英國、印尼，由於個案都入住集中檢疫所且受到嚴密的監控，不會有進入社區造成感染的情況。

其他個案方面，羅一鈞指出，有一例7月2日自柬埔寨返台的50多歲女性(案15113)驗出最早在英國發現的Alpha變異株，但他的病毒序列和台灣社區中流行的Alpha變異株有點不同。

羅一鈞說，另有一名7月4日從美國返台的10多歲男童(案15180)，7月5日因嗅味覺異常檢驗確診，驗出最早在巴西發現的Gamma變異株，但先前也曾在巴西境外移入的病例身上驗出Gamma變異株，並非首例。

羅一鈞指出，這次透過境外移入的基因定序專案，一週內就發現5例陽性定序的案例，並分別屬於3種變異株，接下來也會持續做基因定序，及早找出境外移入可能帶進來的變異株。