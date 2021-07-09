感謝義舉！臺北動物園和動物分享喜悅　黑熊搶先品嚐國旗蔬果冰

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）炎炎夏日，臺北市立動物園為幫動物們消暑，同時感謝美國、日本和立陶宛捐贈臺灣「COVID-19疫苗」，該園用新鮮蔬果製作了象徵三個國家國旗的冰品，提供園區內照養的動物享用，亞洲黑熊「小熊」和「黑輪」有幸率先品嚐清涼又消暑的健康冰品。

往年每到夏天，臺北市立動物園的中央廚房都會幫動物們準備消暑冰品，今年受到疫情影響，保育員們嚴格執行分組上班，以確保照養動物基本人力。在人力吃緊的情況下，同仁們還是盡可能的騰出時間，嚐試優化製冰的程序和縮短製作時間，期望在接下來的日子裡，能讓動物們輪流享用客製化的冰品。

園方表示，保育員這次採用深度較淺的長方型食籃製冰，容器本身可堆疊的設計能提升冷凍庫的空間利用、有效縮短結冰的時間，除此之外，保育員不經意地發現食材可以固定擺放的位置，於是靈光一現，運用西瓜、鳳梨、芭樂、甜椒、奇異果、蕃茄、芒果、大黃瓜、紅蘿蔔、玉米和蘋果等新鮮蔬果，拼構出美國、日本和立陶宛三個國家的國旗樣式，藉此表達對他們捐贈臺灣「COVID-19疫苗」的感謝之意。

保育員分享，優先食用冰品的黑熊，「小鮮肉熊」和「資深熊瑞」均有竭然不同的反應，7歲的「黑輪」一看到可口的蔬果冰，就立即湊上去舔，然後用一口亮白的牙齒將冰塊啃得卡滋卡滋作響，喜歡到連頭都捨不得抬起來了呢。

反觀32歲的「小熊」看到蔬果冰時，先是不急不徐地走上前去瞧了兩眼，然後就轉頭慢慢的在活動場內散步，還晃到水池裡悠閒的泡澡，磨磨蹭蹭的讓人一度以為牠老人家不愛吃冰，殊不知原來是「小熊」熊生閱歷豐富，知道這蔬果冰得晾在太陽底下晒晒，等冰塊消融了兩、三成之後再享用最是美味啦。瞧牠輕輕鬆鬆的用爪子叉起水果，對比「黑輪」努力地埋頭苦幹，保育員不禁感嘆：「果然薑是老的辣，熊是老的精啊！」

▲亞洲黑熊「小熊(上)」和「黑輪(下)」。(照片由Taipei Zoo提供)

▲臺北市立動物園為幫動物消暑，同時表達對美國(上)、日本(中)和立陶宛(下)捐贈「COVID-19疫苗」的感謝之意，特別用新鮮蔬果製作象徵三個國家國旗的冰品。(照片由Taipei Zoo提供)