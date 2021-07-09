可愛！台灣經典國民零食變羊毛氈　松菸7/13微解封文創品牌開「好夏趴」

松山文創園區將於7月13日起重新開放，並推出羊毛氈特展及「野遊好夏趴」主題展。（圖/松山文創園區） 松山文創園區將於7月13日起重新開放，並推出羊毛氈特展及「野遊好夏趴」主題展。（圖/松山文創園區）

（台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導）松山文創園區將於7月13日起重新開放，並推出羊毛氈特展及「野遊好夏趴」主題展。

指揮中心雖然第三級警戒將延至7/26，但部分場館自13日起適度鬆綁，台北的松山文創園區室內外區域將重新開放，松菸小賣所及松菸風格店家也同步開店營業，並會遵守防疫措施。

重新開園後首度登場的「非常台灣—走進毛氈的小宇宙」特展，邀請羊毛氈手創館共同舉辦，與 10 組設計師合作，展現 10 項台式 經典的時代日常，重新開箱隱身在製菸工廠走廊的 17 座古董級「消防栓水帶箱」。



「非常台灣—走進毛氈的小宇宙」(圖/松菸)

羊毛氈特展10大主題包括「藥品」、「傢俱」、「建築」、「人物」、 「醬料」、「零食」、「玩具」、「家電」、「圖樣」及「塑膠袋」，將大家耳熟能詳的零食玩具，像是乖乖、王子麵、養樂多等，還有台灣特色景點及經典人物等，化身消防栓裡的羊毛氈作創作。

此外，每一座消防栓箱都規劃了展點圖章，在服務中心索取地圖，即可開始集章之旅，共 17 座消防水箱、3 個隱藏彩蛋，集滿所有圖章，最後還可以親自完成限定版迷你書。



「野遊好夏趴」主題展(圖/松菸)



(圖/松菸)

為了迎接夏日來臨，松菸小賣所特別規劃「野遊好夏趴」主題展，以野餐、登山和露營為主，集結 6 家台灣文創品牌，包含食物袋、野餐墊、涼感毛 巾及露營等周邊配件，融合便利與設計感，讓夏日輕鬆出遊！

宅在家也可以逛松菸，園區自營的電商平台「走讀松菸」於七月正式上線，首波上架松菸和文創品牌聯名的獨家商品，只要在家動動手指就能把松菸原創帶回家，詳情請前往官網查詢。

《非常台灣—走進毛氈的小宇宙》特展

日期 | 2021.7.13 (二) - 2021.10.3(日) 10:00-18:00

地點 | 松山文創園區 製菸工廠走廊 17 個消防栓箱 (110 台北市光復南路 133 號)

《松菸小賣所-野遊好夏趴主題展》

日期 | 2021.7.13 (二) - 2021.10.28(四) 10:00-18:00

地點 | 松菸小賣所 (松山文創園區 東向製菸工廠 1 樓)