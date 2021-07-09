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台灣13日起微解封　交通部長王國材要求計程車•落實簡訊實聯制與消毒措施

國內武漢肺炎疫情嚴峻，運輸業人員2日起開始施打疫苗。根據公路總局統計，7月2日至7月8日止，雙北計程車預計疫苗施打人數1萬2750人，已完成施打1萬1458人，施打率89.9%。

By 生活組, 台灣英文新聞
2021/07/09 14:52
國內武漢肺炎疫情嚴峻，運輸業人員2日起開始施打疫苗，計程車建國休息站5日下午進行疫苗施打作業，司機接種疫苗後在留觀區休息。中央社

國內武漢肺炎疫情嚴峻，運輸業人員2日起開始施打疫苗，計程車建國休息站5日下午進行疫苗施打作業，司機接種疫苗後在留觀區休息。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心宣布13日起微解封，為了讓民眾能安心搭乘計程車，交通部長王國材要求計程車駕駛務必落實簡訊實聯制及清潔消毒

國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心昨(8日) 也公布微解封相關計畫。

交通部長王國材今天（9日) 到建國計程車休息站視察計程車司機從業人員疫苗接種情況時，也表示13日開始即將迎接微解封，勢必將有更多民眾搭乘計程車等大眾運輸工具，為了提供民眾安心的搭乘環境，也保護計程車駕駛，要請計程車駕駛務必落實簡訊實聯制及清潔消毒。

交通部發出新聞稿表示，每名乘客下車後，駕駛需針對車內、車外的手把、乘客座位與前方的椅背等經常性觸碰的地方進行清潔消毒，而在每日收班後，進行全車消毒。

另外，針對有部分計程車駕駛尚未領取到薪資補貼，王國材說，已核准使用其他紓困費用餘額挹注，公路總局長許鉦漳表示，今天將開始辦理發放作業，3個工作天會發放完畢。

國內武漢肺炎疫情嚴峻，運輸業人員2日起開始施打疫苗。根據公路總局統計，7月2日至7月8日止，雙北計程車預計疫苗施打人數1萬2750人，已完成施打1萬1458人，施打率89.9%；貨運業預計施打人數2059人，已完成施打1907人，施打率92.6%；外送平台預計施打人數5880人，已完成施打4827人，施打率82.1%

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