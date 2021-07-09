告別台灣 AIT處長酈英傑：台灣不會離開我

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）本（7）月即將卸任的美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）今（9）日在官網發布告別信，以千字細數與台灣的數十載的深厚緣分。

酈英傑曾在2010年至2012年間擔任美國國務院台灣協調處處長，隨後於2012年至2015年接任AIT台北辦事處副處長，自2018年起正式擔任處長至今。7月卸任在即，他於AIT官網刊登「酈英傑處長給台灣人民的道別信 」，回顧與台灣的自19歲以來的總總緣分，以及在台灣獨特的文化與活環境中的點滴回憶。酈英傑指出，台美關係正是共享利益與共享價值交集的典範，雙邊關係在其任內已更上一層樓。最後他感性的表示，「雖然我將離開台灣，但台灣不會離開我。」

酈英傑告別信全文內容下：

「隨著我擔任美國在台協會處長的日子即將畫下句點，我也即將離開台灣，我想藉這個機會和大家分享，這一番歷練對我來說的意義是什麼。當我說擔任AIT處長其實是我這輩子的榮幸，也讓我得以實現長期職業生涯中的抱負與理想，這麼說一點也不為過。

我19歲時第一次離開家鄉，就是來台灣。對年輕的我來說，從那時起，台灣就成了交流與理解、探索與冒險的同義詞。台灣不僅有著讓人眼花撩亂的異鄉風情，也代表著意想不到的嶄新機會。我在這裡嘗試新奇的食物，像是水餃和臭豆腐，並且學習如何在擠滿單車和機車的大街小巷穿梭自如。一方面，我努力用我粗淺的中文，讓別人聽懂我說的話；但同時我也發現，無論走到哪裡，迎接我的都是滿滿的親切友善與熱情好客。

因此，在成為美國外交官後，能夠以台灣作為我派駐海外的第一站，真是再適合不過了。畢竟，是台灣首先點燃了我對亞洲、尤其是台灣的畢生興趣，也激發了我對跨文化理解和共享目標——也就是外交工作——的終身熱忱。此後，我也曾派駐其他地點，多數是在大中華區域，但我的台灣經歷與回憶始終常存我心。最終我能以美國駐台最高層級外交官的身分回來這裡，可說是我多年職涯的高峰。顯然，我這一生注定與台灣有著深刻的連結，或者也叫作「緣分」吧，才會讓我一次又一次不斷地回到台灣。

常有人問我，為什麼我這麼喜歡台灣。我總覺得：「答案不是很明顯嗎？」不過如果一定要我從個人與專業的角度，解釋我對台灣的喜愛與敬佩之情，我通常會提到以下幾個領域：

首先，台灣兼具活力與穩定、進步與延承、還有創新與傳統。每次回到這裡，我都對台灣社會在各個方面日新月異的進步感到驚艷不已。台灣的民主更臻成熟，經濟益加蓬勃，環境保護更受關注，藝術文化發展也生生不息。

台灣在許多最先進的科技產業上持續為全球創新樹立標竿，但與此同時，台灣的社會穩定和文化傳承依舊令人欽羨佩服。儘管生活充裕且形象良好，台灣人民卻依然謙虛樸實、平易近人。在台灣，最古老的傳統薪火相傳、歷久彌新。文化和歷史古蹟受到妥善的修復與保護；年輕人也可以學習代代相傳的書法技巧，接著再把作品秀在Instagram上。

再者，對美國來說，台灣正是共享利益與共享價值交集的典範。美台夥伴關係的重點在於確保科技發展能夠嘉惠、而非傷害我們雙方的經濟，科技突破則應被用於鞏固、而不是破壞我們的原則。美台之間自由、多元、平等及透明等共享價值，時時激勵我們努力在世界各地打造民主社會的韌性。而我們也持續尋求新的方式，為解決全球問題做出貢獻，這麼做不僅是因為能夠造福我們自己的人民，也是因為我們相信，身為21世紀敦親睦鄰的好夥伴，就是該這麼做。

最後，每當我想到台灣、以及整體美台關係，我總會想到希望、光明和成長。美台的情誼在過去40年來不斷拓展與茁壯。我相信每任處長都會同意，他們離開台灣時的美台夥伴關係，比起他們剛上任時都更上一層樓。同樣的，當我向AIT告別的那一天，我的心中將充滿肯定與成就感，因為我知道，美台夥伴關係比以往都更加深刻和強健，我也對自己能為美台關係今天亮眼的進展小有貢獻，而深感驕傲。

但是，比起這些事情，我想我更難忘的是台灣在我生命中所留下的深刻印記。我永遠會記得我在台灣度過的第一個聖誕節，還有第一個農曆新年。我永遠會記得台灣朋友的真摯與溫暖、教會同伴堅定的信仰、炎炎夏日來一碗芒果冰的沁涼、資源回收車沿街播放《給愛麗絲》的回音，還有巷弄中撲鼻而來的茉莉花香，這些都會是我畢生珍藏的美好回憶之一。我也會記得好友間的餐聚、充滿歡笑和故事的夜晚、以及一路以來我受到過的無數的善意與關懷。我更會永遠記得，是各位台灣朋友們，你們以各種不同的方式，讓我和我家人的生命更加地豐盛美好。對此，我要衷心地謝謝大家。

雖然我將離開台灣，但台灣不會離開我。」