承擔企業社會責任 德經辦出刊展示德企在台成果

德國經濟辦事處林百科處長（左）與德國在台協會王子陶處長（右）（圖／翻攝自德國經濟辦事處） 德國經濟辦事處林百科處長（左）與德國在台協會王子陶處長（右）（圖／翻攝自德國經濟辦事處）

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）德國在台經濟辦事處發表第二版「在台德商企業社會責任專刊」，今（9）日上午處長林百科先生（Mr. Axel Limberg）與德國在台協會處長王子陶博士（Dr. Thomas Prinz）偕同多家在台德商代表共同舉行發佈會。

德國經濟辦事處今（2021）年再次發行「在台德商企業社會責任專刊」，從超過250家在台德商中收錄21間企業自去年在台灣執行的企業社會責任（CSR）專案，顯示CSR為企業重要價值，以及德商為創造永續社會、承擔對台灣社會責任的努力。

林百科與王子陶博士在開場致詞表示，這份專刊揭示了過去年在台德國企業如何履行社會責任，王子陶更表示，「商業並非僅是產品與價格，更是關乎（台灣）這個環境。」

另有五家在台德國企業代表與會，分享企業所執行的CSR活動。台灣默克集團設立減碳、減廢、節水的環境友善目標，並長期支持弱勢群體；台灣費森尤斯卡比則致力幫助南投偏鄉，為921災民、獨居老人送暖；台灣西門子關懷科學教育，志在為新世代及早扎根；達德能源公司合作在地社區、學校推廣風能教育；台灣科思創則推廣科技、環境教育，並提供NGO產品做協助。

德國經濟辦事處指出，德國企業發起企業社會責任的活動包羅萬象，不僅限於舉辦慈善募款活動、提倡偏鄉教育、投入如淨灘及捐血等環保和社區活動，也包含實現碳中和等永續發展目標。為台灣這片土地盡一份心力。