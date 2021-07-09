愛丁堡藝穗節台灣季線上登場　太古踏舞團探人類與萬物共存

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）受新冠肺炎疫情影響，去年轉為數位形式舉行的愛丁堡藝穗節，今（2021）年在符合蘇格蘭防疫規範下恢復舉辦，台灣季系列活動邀請到四組團隊演出，包含太古踏舞團、小事製作、告白熾造、蒂摩爾古薪舞集。

今年台灣季整體活動分為線上演出「A Glimpse of Taiwan」與線上論壇「Connecting with Taiwan」兩大單元，演出部分由太古踏舞團《無盡胎藏》、小事製作《五虎將》、告白熾造《觸底的形色》及蒂摩爾古薪舞集《哎～撒撒》等四部作品為基礎，由太古踏舞團藝術總監林秀偉、小事製作藝術總監楊乃璇、告白熾造藝術總監鄭皓、蒂摩爾古薪舞集舞蹈總監巴魯．瑪迪霖發揮創意，以符合國際市場與線上觀賞型態為方向重新思考作品，藉由拍攝全新影像或剪輯過往演出紀錄，打造出嶄新影像作品。

官方臉書表示，太古踏舞團《無盡胎藏》，巧妙融合東方舞蹈和西方現代舞，討論人類如何與萬物共存。在作品中可以看到夢境般的儀式性美學，展現出由生至死以及重生的意象；小事製作《五虎將》聚集關羽、張飛、黃忠、趙雲及馬超，在全球疫情的非常時期創造新英雄，結合嘻哈、街舞以及臺灣廟會文化，帶來全新劇場神話。

此外，台灣時間8月12日及19日的晚間9點，將與愛丁堡藝穗節場館Summerhall合作，舉行兩場線上Watch Party，除了已購買演出票券的觀眾可參與活動，也邀請國際策展人及專業場館經理人與會，與台灣編創者展開即時對話。

線上論壇「Connecting with Taiwan」於2020年首度舉辦便獲得The Infallibles Award的「國家策展節目」（National Presence）獎項，今將於台灣時間8月9日及16日的晚間6點和9點進行4場論壇，在愛丁堡藝穗節場館ZOO的線上平台ZOO TV直播。

對話將以台灣表演藝術現況為出發，邀請Barbican Theatre Plymouth執行長Luara Kriefman、獨立影像工作者及策展人羅秀芝，與原住民族文化事業基金會藝術行政江政樺，更特別與衛武營馬戲平台協作，邀請2021衛武營馬戲平台策展人張欣怡，共四位專業藝術工作者擔任主講人，分別針對「數位科技的當下與未來」、「聽不見的聲音—社區參與藝術」、「原住民藝術扶植策略及國際串連之重要性」、「蛻變中的馬戲—台灣、日本和英國，從地方培力到共築未來」等主題，與國際專業人士對話激盪，加乘台灣團隊參與藝穗節的效益。

即日起可於網上購票，於8月6日至29日藝穗節期間觀賞演出，今年台灣季詳細活動資訊、購票與報名方式請至官網與台灣季臉書粉絲團查詢。