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台北貓下去、臺虎精釀推出濃度10%調酒型啤酒　「給厭世少女的溫柔汽油彈」富含蘋果、仙渣、刺蔥香氣

週末將近，來一杯消消暑？貓下去餐酒館與臺虎精釀推出調酒型啤酒「給厭世少女的溫柔汽油彈」，高達10%酒精濃度富含蘋果、玫瑰香，自即日起於貓下去敦北俱樂部、臺虎精釀直營門市販售。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/09 16:13
貓下去餐酒館與臺虎精釀推出調酒型啤酒「給厭世少女的溫柔汽油彈」（圖/臺虎精釀）

貓下去餐酒館與臺虎精釀推出調酒型啤酒「給厭世少女的溫柔汽油彈」（圖/臺虎精釀）

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）週末將近，來一杯消消暑？貓下去餐酒館與臺虎精釀推出調酒型啤酒「給厭世少女的溫柔汽油彈」，高達10%酒精濃度富含蘋果、玫瑰香，自即日起於貓下去敦北俱樂部、臺虎精釀直營門市販售。

「給厭世少女的溫柔汽油彈」酒款取材自貓下去長銷多年的同名雞尾酒，一款在杯中加入烈酒點火燃燒的特製調酒。經雙方來回討論與試驗後，定調以酸甜、層次十足的花果香氣，轉譯出都會女孩渴望暢飲的厭世心情，結合天然發酵的高酒精基底，完成這款新一代「斷片酒」，330ml售價新台幣$200元。

高達10%的酒精濃度的淡金黃色澤，再用上蘋果、玫瑰、仙渣、刺蔥等輔料，中和了啤酒中常見的苦韻，成為氣泡細膩的新式加烈型啤酒。燃燒的感覺是在心底，但爽口與迷人的尾韻，都在喉嚨借過之後的持續冰涼與不可思議裡頭，迷人而帶點刺激的危險氣息，期望在鬱鬱寡歡的防疫期間，成為每個寂寞靈魂最熾熱的溫柔陪伴。

此外，貓下去推出厭世少女汽油彈方巾，以玻璃瓶搭配厭世少女方巾所組成，重現令人會心一笑的汽油彈形象。聯名的厭世少女T-shirt也同步上市，於貓下去敦北俱樂部臺虎精釀直營門市即可加價購。

台北貓下去、臺虎精釀推出濃度10%調酒型啤酒　「給厭世少女的溫柔汽油彈」富含蘋果、仙渣、刺蔥香氣
周邊商品（圖/臺虎精釀）

台北貓下去、臺虎精釀推出濃度10%調酒型啤酒　「給厭世少女的溫柔汽油彈」富含蘋果、仙渣、刺蔥香氣
周邊商品（圖/臺虎精釀）
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