台灣花蓮新景點　台鐵首間禮賓室預計2022年元旦完工

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為深化台灣鐵道旅遊魅力，臺鐵除全台獨有「鳴日號」觀光列車外，未來會在全國主要車站打造臺鐵禮賓室，而首座專屬禮賓室落腳花蓮車站後站，目前完成98%，預計2022年1月1日完工後，交由雄獅旅遊負責營運，台鐵期盼該禮賓室成為花蓮地區及台鐵的觀光重心。

臺鐵表示，第一座專屬禮賓室位於花蓮車站後站，兩層樓空間，設計概念是結合在地人文特色，並就地取材，使用舊站體原本的石材用於地板、牆面、裝飾。而值得關注的還有設計師精心打造的裝置藝術，重量達1噸的「蛇紋石」就懸吊在車站內。

1樓空間在中間設置橢圓形吧檯，兩側則設置灰色沙發座位，未來提供特色餐點、飲品，同時提供充電插座、WiFi，走到禮賓室盡頭，灰色牆面上有代表臺灣鐵路的為裝飾，兩側樓梯連接2樓前後戶外觀景台，在室內也設有階梯式觀景台讓旅客可以俯瞰整個禮賓室。

台鐵局指出，花蓮禮賓室目前完成98%，初步規畫採付費制，開放台鐵會員、觀光旅客、花蓮站周邊旅宿業及環島之星觀光列車等4大類旅客使用，會員則可透過集點、優惠價方式體驗，未來禮賓室會交由雄獅旅遊負責營運，相關細節待啟用時對外公布。

台鐵期盼2022年1月1日能如期如質完成，並成為花蓮地區及台鐵的觀光重心。

▲重量達1噸的「蛇紋石」就懸吊在車站內。（照片翻攝自交通部臺灣鐵路管理局臉書）

▲「花蓮臺鐵禮賓室」照片。（照片翻攝自交通部臺灣鐵路管理局臉書）