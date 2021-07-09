規模最大！台灣近代建築展德國登場　裘振宇策劃五大主題破百案例

「台灣行動！與社會對話的建築」在德國慕尼黑建築博物館展出，由台灣建築師裘振宇策劃。（圖片翻攝自官網） 「台灣行動！與社會對話的建築」在德國慕尼黑建築博物館展出，由台灣建築師裘振宇策劃。（圖片翻攝自官網）

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）「台灣行動！與社會對話的建築」在德國慕尼黑建築博物館展出，由台灣建築師裘振宇策劃。

「台灣行動！與社會對話的建築」（Taiwan Acts! Architecture in Social Dialogue）特展自即日至10月3日在德國慕尼黑建築博物館展出，為截至目前為止，規模最大、內容最豐富的台灣近代建築文化展，策展人裘振宇以五大主題，破百個案例，呈現台灣建築師與土地及社會的互動。

慕尼黑建築博物館館長Prof. Dr. Andres Lepik表示，3年前在丹麥哥本哈根的建築會議中結識本次展覽的策展人裘振宇建築師，除了認識裘振宇在土耳其的難民中心計畫外，也從中獲悉台灣社區建築的案例，讓他感到印象深刻。2年前他造訪台灣，實地認識台灣的建築，與台灣的建築師交流後，進一步了解建築、社區及社會間的互動關係，更堅定他要在慕尼黑建築博物館展出台灣建築的想法。他期盼此展不僅是介紹給德國建築界的專業人士，也讓一般大眾能認識台灣建築及背後的價值。



策展人裘振宇介紹展覽（來源/官網）

策展人裘振宇表示，建築是社會實踐及社會參與的方式，強調品質、平等及永續。能夠催生此次在慕尼黑展覽，要感謝文化部、外交部、新竹市、基隆市，以及許多大學、社團、建築師的協助。德國有40多座建築博物館，慕尼黑建築博物館館長Lepik特別關注建築對社會的功用，與策展的理念「建築是回應社會的需求、解決人民的問題」相當契合。展覽案例雖然尺度大小與脈絡各異，但闡述了建築師如何與社區或地域攜手合作，透過設計來挑戰各種限制，促進社區的發展。此外，這些展示的案件也呈現台灣深度的價值，亦即追求更公平正義的社會。

文化部駐德國代表處文化組表示，展覽以五大主題「活在宜蘭．做出宜蘭」、「營造社區ing」、「建構建築自主性」、「為世界公民而建」及「新竹再生進行中」，展示超過100個建築案例，呈現台灣建築師與土地、社會的互動，包含建築師黃聲遠及田中央工作群在宜蘭的社區共創營造、建築師謝英俊的災區住屋重建計畫、新竹市的公共建築與城市景觀、基隆市的社區空間改造等。

「台灣行動！與話的建築」特展

展期：2021年7月8日至10月3日

地點：德國慕尼黑建築博物館（A.M. Architekturmuseum Der TUM）

官方網站：https://www.architekturmuseum.de/en/exhibitions/taiwan-acts/