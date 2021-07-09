台灣「給力量－線上音樂會」四分衛、桑布伊接棒演唱　防疫女神賈永婕打氣暖心醫護

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）文化總會和角頭音樂攜手策劃的「給力量－線上音樂會」，邀請四組歌手接棒演出，獻給防疫英雄醫護人員，將於今(9)晚登場。

由「神經醫學研究基金會」與「莊逸洲基金會」贊助，「給力量－線上音樂會」首集聚集四分衛、桑布伊、柯泯薰、薛詒丹接力演唱，穿插多位名人為醫護加油的影片，包含「防疫女神」的藝人賈永婕，她在影片中對醫護高喊「我是你們最強的後盾」！

文總表示，音樂會片頭曲《美麗心蘭嶼》出自金曲歌王陳建年之手， 2012年天秤颱風帶來17級強風以及數層樓高的滔天巨浪，使蘭嶼面臨了海陸空交通中斷和斷水斷電的危機。颱風過後三個月，陳建年為當地小學的原住民歌舞劇競賽，編寫出這首述說蘭嶼風雨生信心的歌曲，這樣的安慰與陪伴，貼近「給力量－線上音樂會」的精神，希望藉由充滿力量的旋律和孩童純淨的歌聲，平復醫護人員緊繃的心情，也得到繼續戰鬥的勇氣。

台灣資深搖滾樂團四分衛將在節目中獻唱疫情期間創作的新歌《我會變成你需要的那個人》，主唱阿山有感而發表示，想念在台上唱歌還有和大夥在練團室編曲的日子，保護好自己就能保護好別人，鼓勵大家在這個艱困的時刻，都能夠成為彼此需要的那個人。他也呼籲，先做該做的事，再做想做的事，讓未來的我們看見現在勇敢的我們。

來自卑南族的桑布伊，獨特嗓音具有強大穿透力，曾一舉拿下金曲獎最佳原住民語歌手、最佳演唱類錄音專輯獎、最佳年度專輯獎；柯泯薰身兼創作歌手、製作人、詩人等多重身分，詞曲風格溫暖且富有靈性，多次入圍金曲獎和金音獎；薛詒丹擅長爵士樂，2019年發行首張創作EP《太安靜》，以其中的《糖衣》入圍金音獎，本月也將發行最新單曲《生存偏見》。

「給力量—線上音樂會」將於今(9)日晚間8點，於文化總會Facebook、文化總會YouTube、衛福部Facebook、疾管署Facebook、Yahoo TV、LINE TV、LINE TODAY、KKBOX Facebook等平台播出。