體育署8日公布東京奧運中華代表團裝備內容，因應防疫，考量隊職員生活需求，特別擴充13項裝備，包括掌上型吹風機、收納組等，另有酒精、口罩、... 體育署8日公布東京奧運中華代表團裝備內容，因應防疫，考量隊職員生活需求，特別擴充13項裝備，包括掌上型吹風機、收納組等，另有酒精、口罩、隔離衣、耳溫槍等防疫物。（體育署提供）中央社

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）東京奧運將在7月23日開幕，體育署副署長洪志昌昨(8日) 宣布，這次開幕典禮男、女選手掌旗官將分別由5朝奧運元老網球選手盧彥勳與奪金呼聲最高的「舉重女神」郭婞淳出任。

體育署8日公布東京奧運中華代表團裝備內容，基於防疫，特別擴充13項裝備，避免選手共用。（體育署提供）中央社

東京奧運倒數15天，體育署昨(8日) 舉行線上記者會，公布東奧代表隊名單，中華隊這次在18個運動項目，共有66名選手取得資格。

洪志昌表示，12日將在國訓中心舉行代表團授旗典禮，希望東京奧運能超越上屆里約奧運（1金、2銅）的成績，並朝著創歷屆奧運最佳成績努力（中華隊歷屆最佳成績是2004年雅典奧運2金、2銀、1銅）。

洪志昌表示，中華代表團最大團將於7月19日從松山機場出發，田徑因賽程較晚，將於7月25、29日分批前往，最後出發的是空手道代表隊，預計7月31日啟程。

依照奧運籌委會規定，選手在競賽結束後48小時內須返國，洪志昌指出，未來將依照大會規定，陸續安排選手返台。

東京奧運開幕典禮將於7月23日登場，洪志昌透露，昨天組團會議已確定掌旗官人選，將由5度參加奧運的網球選手盧彥勳與女子舉重59公斤級世界紀錄保持人郭婞淳擔任，而郭婞淳也是這次奪金重點，將於27日上場。

盧彥勳5度參加奧運、4屆亞運、2屆世大運，他表示：「非常榮幸擔任奧運代表團的掌旗官，這是一份榮耀，也是對自己20年來運動生涯的肯定。」

洪志昌表示，中華代表團除了66名選手、50名教練外，因疫情特別注重醫護團隊，醫護成員共23人，加上後勤人員，預計代表團人數約176人，體育署長張少熙也將一同前往，協助代表團參賽事務。

外界關切行政院政務委員唐鳳是否隨團前往東京奧運，中央社引述洪志昌指出，目前東京奧運隨團的長官、貴賓名單都還在規劃中，若有定案，會再向外界說明。

體育署昨在記者會中還公布代表團裝備內容，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），考量隊職員生活需求，這次特別擴充13項裝備，基於防疫，避免選手共用，包括掌上型吹風機、收納組等，另有酒精、口罩、隔離衣、耳溫槍等防疫物資。

【倒數14天】東京奧運中華代表團•13項防疫裝備開箱 盧彥勳、郭婞淳任掌旗官