經濟部抽查市售酒精　一般酒精約1/4酒精濃度不足　網路購入近2成不合格

疫情期間，「酒精」是重要的防疫工具之一，標檢局 6月29日起，啟動「防疫酒精」及「一般酒精」專案市場購樣檢測及檢查計畫。(示意圖/Gett... 疫情期間，「酒精」是重要的防疫工具之一，標檢局 6月29日起，啟動「防疫酒精」及「一般酒精」專案市場購樣檢測及檢查計畫。(示意圖/Getty Images)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）經濟部公布「防疫酒精」及「一般酒精」調查結果，14件防疫酒精全數合格，不過，209件一般酒精中，約四分之一、共53件酒精濃度不合格，已移請地方政府依法要求廠商改正並下架。

疫情期間，「酒精」是重要的防疫工具之一，經濟部標準檢驗局為確保該項防疫物資的安全， 6月29日起，啟動「防疫酒精」及「一般酒精」專案市場購樣檢測及檢查計畫，每週至少購樣50件，檢測酒精濃度與成分是否與標示相符。

此外，檢驗局亦每日檢查各大購物網站電商平台至少100處網頁及至全國各大賣場、量販店、藥妝店、藥局、零售商店、一般百貨商行等實體店面，進行檢查至少10處。

截至7月8日，實體購入的酒精中，14件共11家廠商的「防疫酒精」皆全數合格；但檢測209件(103家廠商)的一般酒精中，卻有53件酒精濃度不合格，其他156件合格，但均未含有甲醛有害物質。

檢驗局表示，這些不合格產品若涉標示不實將移請經濟部中部辦公室依「商品標示法」立即請業者下架；如含有甲醇有害物質，將依「消費者保護法」處置。

網路平台部分，查核1155筆網頁，結果213筆不合格；不合格中有181筆宣稱具殺菌、消毒而未具衛福部許可證號涉違反藥事法者，已移送衛生福利部食品藥物管理署處置；另32筆宣稱為「防疫酒精」等字樣，但未經登錄許可，已立即請平台下架。

檢驗局說明，市售酒精中「藥用酒精」須取得衛生福利部許可證號，「防疫酒精」須向經濟部工業局申請，且須標示「防疫期間 清潔專用 非供食用」等字樣，「一般酒精」則須符合「消費者保護法」及「商品標示法」等相關規定，應標示商品成分、產地、廠商名稱等資訊。

針對此次違反「商品標示法」，標示之酒精濃度與實際不符合者，檢驗局已移請地方政府依法要求廠商改正，並通知販賣者立即下架商品如 廠商不改正，可處3萬元至30萬元罰鍰，或販賣者不配合下架商品，可處2萬元至20萬元罰鍰。