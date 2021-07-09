台灣「藝文紓困4.0」申請延至7/26！自然人線上審核通過最高6萬元補助直接入帳

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）台灣「藝文紓困4.0」延長申請至7月26日。

文化部為配合行政院相關部會紓困4.0精進措施，「藝文紓困4.0」於6月7日開放受理自然人及事業兩項申請，自然人申請原訂收件截止日至7月12日止，現延長自然人申請至7月26日，建議採線上申請，若審核通過最多有6萬元直接入帳。

文化部說明，「藝文紓困4.0」自然人申請，凡為無一定雇主、自營作業者及未領有公教退休金之非受雇員工，並具我國國籍或持我國發給外僑永久居留證之個人，從事藝文相關工作並受疫情影響者，皆可向文化部提出申請。

延伸閱讀

文化部強調，自營作業者每人薪資補貼3萬元，申請者若有其他已投入之製作或相關費用，則可以再酌增經費最高3萬元，合計補助以6萬元為上限。

開放申請至7/12的事業包含，實體書店、出版社、劇團、有開統編的個人工作室、表演團體、影視製作公司、電影院及音樂廳等；個人部分則為，平面設計師、樂手、劇場影視人員、插畫家、作家或演出計酬的個人工作者等。

申請文件部分，申請者應檢附的承攬或工作約定受疫情影響證明，除契約書影本外，也可檢具邀約工作的電子郵件、通訊軟體或委託單位出具的證明書，證明書的部分也放寬可採認負責人簽章，無須大小印的方式。

文化部表示，凡符合申請資格的藝文工作者，建議優先採線上申請方式，檢附相關文件及受本次疫情影響的藝文相關佐證資料等，於受理期限內向文化部申請。相關資訊請上文化部「藝文紓困4.0」專區查詢，或撥打諮詢專線02-8979-0300#1詢問。



(圖/文化部)



(圖/文化部)



(圖/文化部)