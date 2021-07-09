更新時間: 2021-07-09 10:28

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）COVID-19 Delta變異病毒擴散，引發市場擔憂影響全球經濟復甦，台股今天(9日) 開低後一度下跌超過200點，指數測試10日線17763.5點關卡。

台股今天以17778點、下跌87點開出，跌勢快速擴大超過200點，測試10日線17763.5點關卡，一度下探17643點，人氣指標股航運三雄全面開低，長榮落入跌停價187元，台積電、鴻海跌幅均一度超過1%，昨天召開法人說明會的大立光因第2季財報不如預期，跌幅超過6%，3000元關卡失守。

盤面逆風而上的有微解封概念股的劍湖山、夏都、遠雄來、第一店、鳳凰等觀光旅遊概念股。電子股次族群中的車用相關及業績表現亮眼的個股都有表現。

美國上周初領失業金人數意外上升，加上COVID-19 Delta變異病毒擴散，引發市場對經濟前景擔憂，迭創新高的美國股市週四(8日) 回跌，4大指數全收黑。

此外歐洲3大股市皆收挫。倫敦FTSE 100指數下挫120.36點或1.68%，以7030.66點作收。法蘭克福DAX 30指數挫跌272.07點或1.73%，收在15420.64點。巴黎CAC 40指數大跌130.99點或2.01%，收6396.73 點。

分析師提醒，處於相對高檔的台股需居高思危。

Delta病毒肆虐投資人憂全球經濟表現，美股4大指數同步走跌，道瓊工業指數下跌259.86點或0.75%，以34421.93點作收。標準普爾500指數下滑37.31點或0.86%，收4320.82點，科技股那斯達克指數下跌105.27 點或0.72%，收14559.79點，費城半導體指數下跌38.92 點、跌幅1.19%，收在3222.81點。

中央社引述分析師表示，台股測試5日線17851點及10日線17742點支撐，雖8日收盤17866.09點勉力守住5日線，但已連續2交易日未能創高，三大法人也持續站在賣方，加上融資逼近3000億元水準，若短線指數未能向上突破，漲勢恐有告一段落的跡象。

法人認為，市場關注焦點依舊在航運股上，長榮自結6月營收377億元創下單月歷史新高，萬海在短線跌至月線258元後也出現強勁反彈，若今天未能持續昨日強多走勢，恐進一步影響市場信心，加上電子股回歸主流態勢仍不明確，多方可能會陷入群龍無首局面。

大立光昨(8日) 舉行法人說明會，第2季因提列高達新台幣12.3億元匯損，吃掉近一個股本獲利，以致單季稅後盈餘降至29.6億，每股稅後盈餘22.07元，是近8年單季新低。毛利率也因營收規模下降、產品組合較差的緣故，單季毛利率降至60.33%，為17季新低。下半年營運可望隨著旺季回溫，音圈馬達（VCM）及車用鏡頭有利挹注中長線營運動能。

美國股市4大指數同步走跌•台灣股市9日開低一度下跌超過200點 分析師: 台股需居高思危