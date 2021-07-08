7/13「微解封」在即 網民到底怎麼看？

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）中央指揮中心今（８）日宣布，自7月13日起實行「微解封」。一份網路調查顯示，民眾對「微解封」的關注度隨三級警戒延長數度攀升，多數人持中性態度，約有五分之一憂心疫苗尚未普及恐致疫情反覆。

自5月19日全國進入三級警戒以來，至今已三度延期。分析網站《網路溫度計》檢視網路數據，發現網民隨著三級警戒延長，越發關注政府是否放寬限制。

數據顯示，自６月28日二次延長期限前夕，「微解封」的網路聲量鵲起，在6月23日正式宣布二度延期時，達到逾1.1萬筆。一星期後，該熱門關鍵字的網路量暴增到超過2萬筆，起因於台北市的部分夜市於29日起恢復營業，造成消費者聚集，引發批評聲浪。同一時期，入口網站Yahoo曾就是否贊成雙北夜市微解封進行網路調查，截至7月1日，有4017位網友表態，其中持反對意見約佔69%。在第三次期限到期前，微解封再度成為網民熱點，聲量於7月6日再次突破1.1萬，顯示該議題的關注度。

(圖／網路溫度計 提供）

網路溫度計指出，以整體網路好感度而言，中立聲量超過6成2，正面聲量約1成2，約有5分之1的聲量呈現負面，顯示網民在疫苗缺乏的情況下，對微解封將產生的後續效應感到憂心。

(圖／網路溫度計 提供）

綜觀上述所提及之網路分析，或可代表一定族群對於施行「微解封」政策的看法。此次中央拍板三度延期三級警戒，並搭配適度鬆綁，若以上述數據觀之，一定程度舒緩各項限制所帶來的民生影響，然數據是否囊括社會整體意見，則須更詳細、全面的數據與分析。

網路聲量指透過大數據，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。熱門關鍵字指萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。網路好感度則為分析系統利用語意分析，對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。