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保障言論自由？川普不滿社群帳戶被禁 提告臉書、推特、Google

根據美聯社，因為川普過去時常透過提告引起關注，一些法律專家認為川普不太可能成功。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2021/07/08 18:05
川普對臉書、推特、Google提出訴訟，要求法庭命令科技巨頭恢復自己的社群帳戶。 （圖/美聯社）

川普對臉書、推特、Google提出訴訟，要求法庭命令科技巨頭恢復自己的社群帳戶。 （圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）今年1月美國前總統川普的支持者在國會暴動，導致川普各社群帳號被停權，川普7日宣布將對臉書、推特、Google提出訴訟，指控其迫害言論自由。

推特和YouTube在1月6號美國國會暴動後，就因為川普鼓吹暴力行為，而永久將他的帳戶停權。臉書也在5月宣布將持續停用川普帳戶直到2023年的1月。

川普7日要求這些社群網站停止「影子禁令」(Shadow Ban)和停止列入黑名單，同時要求法院阻止平台「以多種形式審查、控制或限制」他上傳的內容。川普表示，他們將為美國的自由與言論自由獲得歷史性的勝利。

此外，川普也針對3名公司執行長提出告訴，分別是臉書的祖克柏（Mark Zuckerberg）、推特的多西（Jack Dorsey）以及Google的皮查伊（Sundar Pichai）。川普指控這些科技巨頭侵犯了保障言論自由的美國憲法第一修正案，要求法院命令他們讓川普重啟社群帳號。

根據美聯社，因為川普過去時常透過提告引起關注，當案件真正進入法庭後卻沒有積極作為，因此一些法律專家認為川普不太可能成功，這次訴訟也只是一個公關手段。

臉書及Twitter目前沒有對此作出回應。
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