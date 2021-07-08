太魯閣線上購物平台 冷凍即食包、餐檯人氣甜點宅配到府

疫情下度假飯店轉型，發展任何可能性！為提供喜愛太魯閣的旅人，更便利的購物方式，太魯閣晶英推出全新線上購物平台，同時規劃多款新商品，無論是美味料理或是質感選物，讓旅人動動手指就能把想念的太魯閣買回家。除了自助餐檯受歡迎的爐烤牛肉料理，還有全新冷凍即食包商品『馬告蕃茄燉牛肉』、『刺蔥綠咖哩雞肉』等，簡單覆熱就能品嚐。嗜甜的旅人千萬別錯過餐檯人氣甜點品項『磅蛋糕』，無法出門的日子，也要過有質感的生活！

自煮管理懶人即食包 人氣甜點磅蛋糕增添午茶風味

廚藝團隊打造多款冷凍即食包料理，『10oz香料舒肥沙朗牛』每份450元，舒肥烹調保留鮮嫩肉質，佐以海鹽、胡椒及義式香料醃製，先煎後烤，牢牢鎖住鮮美肉汁;『刺蔥綠咖哩雞肉』每份180元，以刺蔥、香茅、檸檬葉、椰奶熬製而成，再加入花蓮肉雞、小農栽種的櫛瓜滷菜，充滿適合夏日品嚐的南洋風味; 『馬告蕃茄燉牛肉』每份220元，選用美國牛腩條，與牛蕃茄、洋蔥、迷迭香、百里香、紅蘿蔔及白蘿蔔一起熬煮，再佐以些許馬告提引香味。中式湯品『黑蒜菌菇排骨湯』每份180元，選用玉里花蓮豬排骨、南投黑蒜、以十全藥膳的方式慢燉四小時，溫醇湯頭散發淡淡黑蒜清香，為家人補充滿滿元氣。餐檯人氣甜點品項『磅蛋糕』現在也能宅配到家，提供香蕉、檸檬兩款口味，每份300元起。

用香氛記憶太魯閣 在家更要好好療癒身心

你也喜歡悠走在飯店時，空氣中那一縷淡淡的木蘭花清香嗎？精油薰香散發清新淡雅的氣息，適合在悶熱夏天或是煩躁的時候使用，可以讓人放鬆心情，喚醒在太魯閣度過的愜意假期，『薰香精油組』含精油與精油座，每組2,000元，也可選購同系列沐浴備品。另推出『有山真好』生活系列商品，印有山意象的馬克杯與環保水壺，在家也有大自然相伴。

訂購方式：太魯閣晶英酒店線上購物平台