Cozzi Market逸．市集 變身桃園最美大販店「逸市場」

桃園最美大販店「逸市場」期間限定，美味開張！國泰飯店觀光事業旗下COZZI Blu和逸飯店．桃園館「Cozzi Market逸．市集」全日自助餐廳，於七月起每周末五、六、日華麗蛻變為期間限定「逸．市場」。10大主題餐區供應主廚特選爐烤牛排、低溫舒肥義式雞胸、風味串烤等15種以上多國風味料理及百元精緻盒餐，更有嚴選新鮮魚貨現點現做生魚握壽司，經濟實惠享用澎派海味。另有嚴選冷凍鮮食、生鮮蔬果、手作甜品及特調涼飲等近百項商品供盡情選購，並備代客烹調服務，為您省去繁雜料理步驟。現在加入國泰飯店觀光事業AMAZZING CLUB會員獨享8折優惠。

綜合握壽司、爐烤牛排，多種好料 銅板價代客料理！

受疫情影響又想一站購足好料的桃園市民有福了！COZZI Blu館內擁有超高人氣的中、西全日自助餐廳「Cozzi Market逸．市集」華麗蛻變為期間限定的「逸市場」，值得一提的是將10大主題餐檯延續原海濱市集的風格，並供應15種不同料理種類的精品外帶餐盒、冷凍食品、炸物烤物、沙拉及生鮮蔬果，手作甜品及特調涼飲等，近百項商品供大家盡情採購，還有代客烹調的服務，省去回家繁雜的料理步驟！

近百樣商品一站購足，應有盡有！沉浸式購物體驗超有Fu！

獨到的沉浸式購物體驗，愜意氛圍宛如散步在鄰海市集，現場提供Cozzi專屬購物袋十分便利，開幕首推「國泰線上商城」回購率No.1的「臘味蘿蔔糕」460元、「油蔥芋頭糕」480元絕對是冷凍商品必囤的良品，搭配中餐廳「逸薈軒Yi Hui Xuan」的成都辣椒醬更是絕配；每日限量的「綜合生魚握壽司」每盒220元，嚴選新鮮魚貨現點現做，經濟實惠就能享用澎派海味；甜點區的「厚奶珍珠舒芙蕾」每份只要100元，多道工序現場製作，蓬鬆的外表及綿密的口感搭配重乳奶霜及珍珠，大口咬下超療癒。還有飲料專區由館內3樓酒吧Blu Bar為該期間限定活動特製的【夢色蘇打】，4款以盛夏時景為靈感的碳酸飲料，其中「萌木」120元，以日式抹茶混搭台灣綠茶，最後加入蜜桃氣泡水，醇厚茶韻佐香甜碳酸，清新爽口佐餐最對味。

嚴守防疫規範，犒賞自己不必花大錢，五星品質安心美味

入場時嚴守一人一坪的安全距離，限定每場次30人，落實實聯制及體溫測量防疫規範，有效分流，讓消費者買得安心，吃的放心。即日起至7月31日，每逢五、六、日逸市場開放時間單筆消費滿額1,500元贈逸市集百匯自助餐680元回用券，加入國泰飯店觀光事業旗下AMAZZING CLUB會員獨享消費金額8折優惠外，桃園市民卡也同享9折優惠。