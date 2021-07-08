【疫苗預約一覽表】台灣環南市場現1傳11群聚案　北市府呼籲: 在家也要謹守防疫措施•避免邊吃飯邊聊天

延伸閱讀: 【更新】台灣北市7日起可預約免費PCR篩檢•聯醫等7家院所限網路掛號 目前共驗出16例陽性確診者

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台北市長柯文哲今天(8日) 下午在疫情記者會上表示，今天環南市場大規模PCR，截至下午2時再驗出一例陽性，但個案並非攤商，而是周邊工作人員。

(北市府7月8日記者會直播截圖)

市府今天也整理出目前65歲以上長者三階段疫苗預約與接種時程表(上圖與下圖) (北市府7月8日記者會直播截圖)

另外副市長黃珊珊則在記者會上介紹一例1傳11, 相當特殊的群聚案例。

這起案例是一名攤商在市場染疫後, 回家傳染給8名家人, 包括女兒、媳婦、兩名年幼的孫子與外勞等。目前媳婦與女兒在職場的同事都已被匡列隔離。

而稍早曾被公布過的環南市場便當店老闆和女友, 經過健康服務中心抽絲剝繭調查才發現, 是因為上述攤商常來借用廁所, 才會中鏢。另一男性友人是自覺跟確診者有接觸, 前往虎林專案篩檢站進行篩檢, 才發現確診。

兩個群聚因此扯上關係, 形成1傳11的特殊關聯。

市府希望藉此案例提醒, 目前很多人都宅在家, 因此相當容易造成家戶感染, 希望大家若發現身邊友人確診, 記得要提高警覺, 早點前往北市七家醫院進行免費PCR篩檢。

此外民眾就算宅在家裡, 也要跟家人保持適當距離, 現在疫情嚴峻的情況下, 最好避免同時間用餐, 更忌諱邊吃邊聊天, 謹守防疫規則, 或許大家都能早日度過疫情危機!