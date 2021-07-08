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【微解封戶外踏青指南】全台13日起開放國家森林遊樂區、120條步道

各森林育樂場域仍將實施遊客人數管制，因此出發前務必至台灣山林悠遊網(https://recreation.forest.gov.tw/)查詢場域開放情形與人流管制上限。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/08 20:00
位於桃園的羊稠森林步道。（圖/中央社）

位於桃園的羊稠森林步道。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（8日）宣布7月13日有條件鬆綁戶外場域，林務局跟進公布微解封後將開放之120條自然步道、17處國家森林遊樂區、3處平地森林園區、4處林業文化園區，台北植物園和部分休閒農場也將開放。

根據林務局官網，7月13日起，民眾可進入各森林育樂場域，如林務局轄下的國家森林遊樂區、平地森林園區，以及農委會轄下的2座植物園。休閒農場則依防疫管理措施，可開放梅花座用餐。

13日起，林務局也將開放全台120條自然步道，不過有鑒於部分步道屬於自然保護區域，或須經由部落、社區進出，經與當地相關部落與社區協調後，尊重在地意願，仍暫不開放，列表如下：

蘇花古道
南澳古道
松羅步道
林美石磐步道
聖母登山步道
新寮瀑布步道
九寮溪自然步道
朝陽步道
茂興懷舊步道
福巴越嶺步道
北插天山登山步道
大霸尖山登山步道
霞喀羅古道
塔曼山步道
鳥嘴山登山步道
加里山登山步道
冬瓜山登山步道
能高越嶺道西段
嘉明湖國家步道
向陽國家森林遊樂區步道群
關山嶺山

林務局表示，各森林育樂場域仍將實施遊客人數管制，入園人數降載為原承載量的四成，到達人數上限後將採一進一出；入園遊客須全程佩戴口罩，並避免戶外10人、室內5人以上群聚，以及維持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離。

此外，太平山莊、大雪山莊、松雪樓與奧萬大山莊住宿人數降載五成；另外請遊客多加使用電子門票、行動支付等減少人與人接觸之收付款方式入園。

林務局也提醒遊客，出發前務必至台灣山林悠遊網(https://recreation.forest.gov.tw/)查詢場域開放情形與人流管制上限。
微解封
三級警戒
林務局
健走
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戶外活動
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