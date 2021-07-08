新北市「防疫也要防暴」推四大策略 兒盟合作提供防疫安心包和諮詢專線

三級警戒後，家庭生活受到衝擊，因父母工作收入減少、防疫觀念差異以及孩子線上學習變成線上遊戲等衝突，造成家暴案件遽升，全國5月的家暴通報量比去年同期增加百分之15，新北市1至5月的家暴通報量也比去年同期增加百分之7.3。新北市長侯友宜呼籲「防疫也要防暴」，市府推出四大策略，並與兒童福利聯盟合作，利用「防疫安心包」，親子陪伴疫起玩，以紓解壓力，「安父母心、顧子女情」，降低家暴事件的發生。

新北市家防中心主任許芝綺表示，全國5月的家暴通報量比去年同期增加百分之15，新北市1至5月的家暴通報量也比去年同期增加百分之7.3，顯示在疫情緊繃期間，家暴案件也跟著增加。

新北市長侯友宜表示，防疫宅在家，無論大人小孩，都有壓力，家暴是疫情的「影子流行病」，疫情改變了家庭生活，也造成家暴案件的增加，新北市推出四大防治策略，包含紓困資源加倍給、訪視與庇護不停歇、受暴隔離者防疫旅館免費住、鄰里關心一起來，新北市「防疫也要防暴」，如果發現社區或鄰里有家暴事件，請立刻撥打110或113專線。

此外，新北市與兒童福利聯盟合作，免費提供2千份「防疫安心包」，裡頭包含輕黏土、造型拼圖、紓壓球、色紙等材料，最重要有爸媽教養專線0800-532880、踹貢少年專線0800-001769和哎喲喂呀兒童專線0800-003123，可供諮詢。目前先分送給在檢疫所的孩童、教育局服務的弱勢學童、社會局服務在案中的弱勢家庭，讓親子陪伴疫起玩，以紓解疫情期間的壓力。

一位被隔離到檢疫所的爸爸在收到「防疫安心包」後，非常的開心，他說之前只能就地取材，做一些小玩物給一起隔離的孩子玩，現在有了豐富的材料包，可以變出許多花樣和玩偶，小孩也可以自己動手做。