府中15「夏日宅家動漫」夏令營 讓你三天速成小小動漫家

暑期防疫不無聊，府中15秒殺款夏令營再臨！府中1 5每年最受大小朋友歡迎的營隊活動又來啦！首次推出線上版的「 府中15動畫學院-夏日宅家動漫」數位夏令營，自7月26日至8 月11日，針對7-12歲國小學童， 規劃一系列搭配時下流行的動漫主題課程，讓你從音樂、 美術到動畫拍攝全都學，三天速成小小動漫家！

新北市政府文化局表示，配合防疫政策， 新北市轄下藝文館所雖關閉，但仍積極開發各式數位文化服務。府中 15館舍自閉館起，陸續推出多樣線上藝文資源， 如甫推出就破千申請的「來一點動畫課」 動畫教材送到府服務及場場額滿的「宅樂動畫課」。 今年為持續在疫情期間，陪伴孩童度過有趣且安全的暑假， 首次嘗試以線上共學方式，推出「府中15動畫學院-夏日宅家動漫 」數位夏令營，除了能讓小朋友安心在家學習， 家長也可以放心在家陪伴孩子。

「府中15動畫學院-夏日宅家動漫」 數位夏令營邀請中華民國兒童課後照顧輔導協會共同辦理， 課程分為動畫、美術、表演藝術及肢體開發四大類， 包含停格動畫拍攝、動漫配樂演奏、IP角色創作及肢體舞蹈開發， 跟著協會的專業師資，讓孩童從平面的角色創作、 色彩運用到自製逐格動畫短片等， 除了可創作屬於自己的動畫作品也可學習美術音樂相關的知識， 幫助孩子跨越技術門檻，輕鬆讓想像成真。

本次營隊將於7月26日至8月11日辦理，總共分為兩梯次， 每梯次課程報名費用1200元/人，一梯次限額15人，將於7月 10日開放線上報名。

除了營隊活動，「宅樂動畫課」線上動畫主題課程亦常態性開放申請 報名，課程中會帶領大小朋友學習到動畫軟體教學、 拍攝素材製作及應用，以及動畫美感培育等，歡迎有興趣的大小朋友 把握機會，跟著府中15快樂學動漫，活動詳情與夏令營資訊請洽府 中15官方網站，及臉書粉絲專頁。