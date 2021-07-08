文化局送上《新星的祝福》 為第一線的抗疫英雄加油打氣

新北市政府文化局與新北市歷屆樂壇新星聯手，推出《 新星的祝福》音樂計畫，自7月8日起每周四晚上8時， 由6位新北市樂壇新星輪流帶來6支精采的古典樂曲， 希望能將音符化做祝福， 獻給每位在第一線打拼的抗疫英雄及所有嚴守三級警戒規範的台灣人 民，希望大家疫情期間應減少出門及不必要的交流， 安心宅在家也可以享受音樂廳等級的線上聽覺盛宴。

「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)」肆虐全臺， 社會氣氛恐懼疏離，新北市為感謝醫護、警察、交通、消防、 民政及環境清潔消毒人員等第一線抗疫英雄的努力付出， 並希望所有熱愛藝文的朋友不致因此失去欣賞演出的機會， 新北市特邀6位新北市樂壇新星共同推出《新星的祝福》計畫， 讓音樂家們將美妙的音符送給每一位因疫情起伏而心情緊繃的抗疫英 雄及民眾，讓大家感受藝術魅力無所不在， 即使藝文場館暫時未開放，藝術的力量依然可以透過數位平台， 無遠弗屆的撫慰每一個人。

「新北市樂壇新星」 自2016年起至今持續培育國內具潛力的青年音樂家， 是國內極具指標性的音樂人才選拔舞臺。本次《新星的祝福》 計畫特別邀請歷屆樂壇新星於疫情間帶來線上演出， 受邀音樂家均表示，經歷疫情的壓力與生活的改變， 有很多心聲想透過樂曲傳達給台灣民眾， 特別是各界抗疫英雄無私無畏的付出，讓他們格外的感動。 首波國內知名大提琴家謝孟峰表示，身為新北市市民， 特別感謝所有奉獻的醫護人員及新北市政府第一線抗疫的工作人員， 他將演奏巴哈的《無伴奏大提琴組曲第六號：阿勒曼舞曲》 為英雄帶來祝福，同時， 他並鼓勵民眾疫情期間好好待在家保持健康，讓疫情早日平息， 期待不久的將來能在音樂廳裡與所有的觀眾相遇。

除謝孟峰外，鋼琴家曹揚、聲樂家林映旻、薩克斯風音樂家陳得謙、 古箏音樂家林汶儀，及中提琴家王敏玲將會接棒演出。 值此新冠疫情肆虐全臺之際，《新星的祝福》 透過數位平臺推廣音樂藝術，讓藝術與文化在黑夜中不缺席， 期待透過一起努力，共同戰勝這場戰役。想知道更多活動詳情， 請上新北市政府文化局官網(https://www. culture.ntpc.gov.tw/) 及官方臉書FACEBOOK粉絲專頁查詢。