新北暑期線上夏令營超夯 臺美跨國英語營爆滿加開4梯次200名額

照片來源：新北市教育局提供
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新北市首次辦理美國跨國線上英語營隊，暑假學生宅在家也能參加完全免費的英語夏令營。第一階段營隊自7月6日至8月13日6梯次活動已在線上熱烈展開，日前系統開放報名2小時內迅速額滿。為嘉惠更多新北學子，教育局特別加開第二階段營隊4梯次200個名額，今（8）日起報名至12日止進行抽籤，預定於8月4日至13日辦理，將邀請美東僑英青年大使組成英語服務營，歡迎對紐約大蘋果文化有興趣的國小三年級以上及國中學生踴躍參加。
教育局表示，第一階段臺美雲端暑期英語營，由美國加州劉昕教授號召組成「美國洛城大使」，包含美國喜瑞都學院教授、中小學退休教師、美國高中及大學生們共27位，籌辦別開生面的跨國線上暑期營隊。劉昕教授表示，從106年開始與新北合作推動赴臺英語教學計畫，每年超過百位美國學生至新北市交流，美國學生對於新北友善的風土人情味深刻難忘，多位曾到新北市的美西洛城學生一接獲這個活動訊息，都開心地響應擔任義務志工，期待與新北學生再相會。
為鼓勵學生開口說英文認識美國文化，教育局邀請這群熱情的美國洛城大使規劃活潑多元的線上活動，例如加州藝文故事、歌唱學英文、加州必玩景點，再搭配Q&A遊戲闖關激發學習動機，更安排與美國大學生聊日常、互相傾吐疫情下生活，抒發防疫緊繃的情緒。林口高中二年級李芷妘同學說，課程介紹加州薩克拉門托、舊金山、拉斯維加斯、洛杉磯等城市特色及名勝令人嚮往，破冰與猜詞問答遊戲也非常有趣。
本次擔任美國營隊志工的Kenneth Su表示自己出生於臺灣、成長於美國加州，很榮幸有機會跟新北學生在雲端交朋友學英語。雖然目前疫情嚴峻，無法實際面對面交流，但希望藉由線上夏令營分享美國文化與日常美語，讓大家開心參與，對學習英文提升興趣。
教育局長張明文表示，新北市深耕雙語教育並結合科技推動2030新北雙語城，本次辦理跨國線上交流，克服時差讓新北學生不出國也能學習道地英語及美國文化。8月份加開的第二階段「2021新北市與全美暑期線上E-Around英語營」，將由教育局與僑英文教基金會合作，並請美國紐約救國團之友會、紐約長島中華文協協助招募美國志工，報名資訊公告於Telegram「新北學Bar資訊站」，歡迎加入以獲得最新訊息。
照片來源：新北市教育局提供