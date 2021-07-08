新北暑期線上夏令營超夯 臺美跨國英語營爆滿加開4梯次200名額

新北市首次辦理美國跨國線上英語營隊， 暑假學生宅在家也能參加完全免費的英語夏令營。第一階段營隊自7 月6日至8月13日6梯次活動已在線上熱烈展開，日前系統開放報 名2小時內迅速額滿。為嘉惠更多新北學子，教育局特別加開第二階 段營隊4梯次200個名額，今（8）日起報名至12日止進行抽籤 ，預定於8月4日至13日辦理，將邀請美東僑英青年大使組成英語 服務營，歡迎對紐約大蘋果文化有興趣的國小三年級以上及國中學生 踴躍參加。

教育局表示，第一階段臺美雲端暑期英語營，由美國加州劉昕教授號 召組成「美國洛城大使」，包含美國喜瑞都學院教授、 中小學退休教師、美國高中及大學生們共27位，籌辦別開生面的跨 國線上暑期營隊。劉昕教授表示，從106年開始與新北合作推動赴 臺英語教學計畫，每年超過百位美國學生至新北市交流，美國學生對 於新北友善的風土人情味深刻難忘，多位曾到新北市的美西洛城學生 一接獲這個活動訊息，都開心地響應擔任義務志工，期待與新北學生 再相會。

為鼓勵學生開口說英文認識美國文化，教育局邀請這群熱情的美國洛 城大使規劃活潑多元的線上活動，例如加州藝文故事、歌唱學英文、 加州必玩景點，再搭配Q&A遊戲闖關激發學習動機， 更安排與美國大學生聊日常、互相傾吐疫情下生活， 抒發防疫緊繃的情緒。林口高中二年級李芷妘同學說， 課程介紹加州薩克拉門托、舊金山、拉斯維加斯、 洛杉磯等城市特色及名勝令人嚮往， 破冰與猜詞問答遊戲也非常有趣。

本次擔任美國營隊志工的Kenneth Su表示自己出生於臺灣、成長於美國加州， 很榮幸有機會跟新北學生在雲端交朋友學英語。雖然目前疫情嚴峻， 無法實際面對面交流，但希望藉由線上夏令營分享美國文化與日常美 語，讓大家開心參與，對學習英文提升興趣。

教育局長張明文表示，新北市深耕雙語教育並結合科技推動2030 新北雙語城，本次辦理跨國線上交流，克服時差讓新北學生不出國也 能學習道地英語及美國文化。8月份加開的第二階段「2021新北 市與全美暑期線上E-Around英語營」，將由教育局與僑英文 教基金會合作，並請美國紐約救國團之友會、 紐約長島中華文協協助招募美國志工，報名資訊公告於Telegr am「新北學Bar資訊站」，歡迎加入以獲得最新訊息。

照片來源：新北市教育局提供