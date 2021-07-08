體現坪林美 新北農創團隊榮獲紅點設計獎

照片來源：新北市政府農業局提供
照片來源：新北市政府農業局提供
新北市政府農業局與坪林在地農業創生團隊金瓜三號合作，重新設計茶山禮盒，體現坪林梯田茶園之美並採用環保材質，傳達永續理念，今年更是獲得設計界奧斯卡獎之稱的德國2021紅點產品設計獎!
農業創生團隊金瓜三號經營的茶食空間「坪感覺」位於坪林區老街，由蔡威德與吳姝嫻同心經營，蔡威德在求學期間跟隨指導教授進行田野調查，意外愛上坪林的山水人情，想透過所學的設計專業與地方文化做連結，於是創立金瓜三號，並打造餐食空間「坪感覺」，透過商品開發串聯在地商家，以金瓜三號做為互利共生的農創平台。在今(110)年金瓜三號和農業局合作，榮獲德國2021紅點產品設計獎的殊榮。蔡威德表示，去(109)年與新北市政府農業局合作，重新設計「坪感覺」產品包裝，提升產品質感，同時農業局也協助邀請業師給予品牌建議，以團隊形式吸引觀光，保存在地文化之美，透過這樣的設計合作，讓在地團隊知道如何策略成功產品，並了解本身所帶的資源與條件。
本次獲獎的茶山禮盒，包裝設計整體採用環保再利用紙模，外觀呈現出梯田茶園的立體地形樣貌，腰封則以手感風格繪製，可以搭配節慶及季節替換不同設計風貌，增加運用層面。讓來坪林的旅客帶上一組充滿坪林回憶的好茶、茶點心，同時在拆封時亦能感受到茶農們的用心。包裝設計師韓世國表示，以坪林在地指標梯田來設計包裝，讓大家知道用創意來創造在地溫度空間的可能性，消費者即便沒到過坪林也能留下印象或視覺感受。
農業局表示，在地小農各自單打獨鬥較為辛苦，透過農業創生專案計畫，邀集業師團隊並輔以設計行動，本次與金瓜三號合作，邀請遠景貿易總經理陳彥安、橘之鄉經理林鼎剛及郭元益副總經理郭建偉，以設計行動來提高產品價值，開創坪林優質茶產品的通路，形成事業及產業，並提報國際獎項，增加產品知名度，鼓勵優質青年及人才返鄉，達到農業創生的目標。欲購買獲獎茶山禮盒，請洽坪感覺(https://www.havesometea.co/)。