體現坪林美 新北農創團隊榮獲紅點設計獎

新北市政府農業局與坪林在地農業創生團隊金瓜三號合作， 重新設計茶山禮盒，體現坪林梯田茶園之美並採用環保材質， 傳達永續理念，今年更是獲得設計界奧斯卡獎之稱的德國2021紅 點產品設計獎!

農業創生團隊金瓜三號經營的茶食空間「坪感覺」位於坪林區老街， 由蔡威德與吳姝嫻同心經營， 蔡威德在求學期間跟隨指導教授進行田野調查， 意外愛上坪林的山水人情， 想透過所學的設計專業與地方文化做連結，於是創立金瓜三號， 並打造餐食空間「坪感覺」，透過商品開發串聯在地商家， 以金瓜三號做為互利共生的農創平台。在今(110)年金瓜三號和 農業局合作，榮獲德國2021紅點產品設計獎的殊榮。 蔡威德表示，去(109)年與新北市政府農業局合作，重新設計「 坪感覺」產品包裝，提升產品質感， 同時農業局也協助邀請業師給予品牌建議，以團隊形式吸引觀光， 保存在地文化之美，透過這樣的設計合作， 讓在地團隊知道如何策略成功產品，並了解本身所帶的資源與條件。

本次獲獎的茶山禮盒，包裝設計整體採用環保再利用紙模， 外觀呈現出梯田茶園的立體地形樣貌，腰封則以手感風格繪製， 可以搭配節慶及季節替換不同設計風貌，增加運用層面。 讓來坪林的旅客帶上一組充滿坪林回憶的好茶、茶點心， 同時在拆封時亦能感受到茶農們的用心。包裝設計師韓世國表示， 以坪林在地指標梯田來設計包裝， 讓大家知道用創意來創造在地溫度空間的可能性， 消費者即便沒到過坪林也能留下印象或視覺感受。

農業局表示，在地小農各自單打獨鬥較為辛苦， 透過農業創生專案計畫，邀集業師團隊並輔以設計行動， 本次與金瓜三號合作，邀請遠景貿易總經理陳彥安、 橘之鄉經理林鼎剛及郭元益副總經理郭建偉， 以設計行動來提高產品價值，開創坪林優質茶產品的通路， 形成事業及產業，並提報國際獎項，增加產品知名度，鼓勵優質青年 及人才返鄉，達到農業創生的目標。欲購買獲獎茶山禮盒， 請洽坪感覺(https://www.havesometea. co/)。