7/13起餐飲業微解封　麥當勞頂呱呱仍暫停內用　漢堡王將開放內用

7/13起餐飲業內用規定鬆綁，但速食業者麥當勞及頂呱呱都宣布，仍持續暫停內用到7月26日。（中央社檔案照片） 7/13起餐飲業內用規定鬆綁，但速食業者麥當勞及頂呱呱都宣布，仍持續暫停內用到7月26日。（中央社檔案照片）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）指揮中心今（8）日宣布自7月13日起適度鬆綁部分措施，包含開放餐飲業有條件內用，但速食業者麥當勞及頂呱呱表示，仍持續暫停內用到7月26日，而漢堡王則確定7月13日將開放內用座位區。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，新冠肺炎（COVID-19）全國3級警戒延至26日，但適度鬆綁餐飲限制，13日起餐飲場所如 餐飮場所(餐廳、傳統市場及夜市、百貨賣場 美食街、美食區等)符合指揮中心指引得內用。

不過，速食業者麥當勞今天表示，為維護顧客及員工健康，全台麥當勞餐廳原實施暫停餐廳內用服務、停止洗手間使用，仍持續延長至7月26日。

麥當勞說，期間將就相關防疫設施、人員調度、人流管制等，積極規劃與準備，並根據疫情狀況及顧客需求滾動式評估，為適時開放內用做最好準備。

麥當勞指出，「歡樂送」全面實施「線上訂餐、信用卡支付」等其他防疫措施，同步延長，包括全台門市皆採單一入出口並進行實聯制，入內須配合工作人員測量額溫，體溫達37.5度請勿入內；使用「得來速」的顧客，亦請配戴口罩並於完成實聯制後購餐。

頂呱呱也表示，街邊店依舊只提供外帶服務，而百貨門市則依照百貨規定。

漢堡王則宣布7月13日起將遵照政府微解封內用條件開放內用座位區，包括維持實聯制、維持社交距離宣導、戴口罩宣導告示，梅花座標示，以防護顧客安全，對內則持續強化員工定時消毒作業、健康管理宣導等相關應變。