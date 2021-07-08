台灣博物館、電影院、劇組拍攝微解封！演員身體接觸須先簽同意書

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（8）日宣布微解封，美術館、博物館、電影院等室內場域有適度放寬，表演場館也開放給劇團閉門排練，但尚不允許觀眾入場，劇組等拍攝也都有適度放寬，若有身體接觸部分須徵求演員同意。

文化部表示，在維持三級警戒情況下，文化部主管表演場館可開放指定工作場域，如廳院、排練場、化妝室、倉儲等，鼓勵簽訂合約的表演團隊進行閉門排練、攝（錄）影及無觀眾的直播演出等；展覽場館、電影院將在符合防疫管理條件情況下，逐步開放觀眾入場；至於影視劇組亦訂有相關措施，供影視劇組參考依循，並降低大眾對拍攝工作安全的疑慮。

文化部說明，表演場館未開放觀眾入場，針對指定開放表演團隊的工作場域，進行閉門排練、攝（錄）影及直播作業時，應以每人1.5公尺距離計算各區域容留；已實施快篩或PCR檢測的表演者，於正式演出時得暫時脫下口罩，於工作期間至少每7天安排1次篩檢，其餘未演出者、工作人員等均應全程佩戴口罩。



台灣三級警戒將延長至7/26，但部分場域有適度放寬（圖／中央流行疫情指揮中心）

展覽場館包含博物館、美術館等，除落實全面佩戴口罩、量測體溫、消毒、實聯制外，建議規劃採預約參觀方式，原則以每時段2小時為單位，場次間須進行清場及消毒，並維持觀眾間至少1.5公尺社交距離計算容留人數，最高容留人數不得超過100人。

電影院部分，亦應全面佩戴口罩、量測體溫、消毒及實聯制，並建議優先採預售票方式以控管人流，座位則採梅花座、間隔座或其他保持適當距離之安排，室內、戶外及等候區域則全面禁止飲食，此外，每一場次進場前、散場後皆需清潔、消毒。

影視劇組拍攝部分，劇組應設置防疫獨立部門，專職專責處理拍攝期間防疫事項；演出時演員有「身體接觸」場次，應先取得演員書面簽字同意；已實施快篩或PCR檢測的演員，於正式演出時得暫時脫下口罩，於工作期間至少每7天安排1次篩檢，其餘未演出演員、工作人員等均應全程佩戴口罩。

文化部強調，防疫工作需要全民及各行各業共同努力，為協助各場館、藝文團隊及拍攝劇組逐步恢復日常，文化部研擬嚴謹的防疫管理措施，籲請各場館、演職人員、觀眾及參觀者務必配合落實各項防疫規範，期盼全民生活早日恢復日常，台灣的藝文產業持續發光發熱。

0708 文化部藝文場館微解封措施

0708 文化部影視劇組微解封措施



以上圖片來源均為文化部