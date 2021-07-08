英國政府的豪賭 4千專家連署反對7/19全面解封

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）仗著全國逾8成人口都至少施打了一劑新冠肺炎（COVID-19）疫苗，英國決定7月19日解除所有禁令，但此舉賭注不可謂不大，更有逾4千名學者專家公開連署，批政府是在進行一場「危險、不道德的實驗」。

綜合CNN與路透報導，這封7日發表在醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）的公開信表示，英國解封條件尚不成熟，呼籲政府三思，別一意孤行。專家認為，至少須等所有人都已接種疫苗，學校皆已完善通風設施，才能放寬禁令。在此之前，仍應遵照世衛（WHO）防疫指引，包括室內戴口罩等，就算已施打疫苗者，也不能例外。

首相強森 （Boris Johnson）將7月19日稱為「自由日」（Freedom Day），「此時不解，更待何時？」英國衛生大臣Sajid Javid強調，除了防疫，尚須考量教育與經濟層面，不得不將生活拉回正軌，儘管單日確診數可能衝至10萬例。

然而，專家指，英國完全接種率仍不夠高，疫情也有再起之勢，驟然鬆綁禁令，COVID-19急症人數、醫院收治率、新冠長期症狀（long COVID）的發生率恐隨之升高，更可能創造變種病毒為禍的條件，實為不智。

倫敦國王學院（King’s College London）流行病學家Tim Spector表示，他雖認同人民必須學著與病毒共處的事實，但不解政府為何連戴口罩都不強制執行。他認為，這種無傷經濟、又能保護高風險族群的措施，並無必要撤除。

根據官方數據，英國86.4%人口已至少接種一劑，64.6%完全接種。光是7日，全國就新增了32,000例確診個案。這波疫情元凶就是令人聞風喪膽的Delta變異株，但由於疫苗有助降低重症率，染疫死亡率數病未激增。

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