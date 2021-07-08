破紀錄！台灣金車噶瑪蘭兩大英國烈酒競賽奪7特金、22金　再度抱回世界產區威士忌冠軍

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）金車噶瑪蘭於英國ISC國際烈酒競賽勇奪14面金牌，刷新歷年最佳金牌紀錄。

金車噶瑪蘭近日於英國兩大指標賽事中抱回大獎，分別為ISC國際烈酒競賽 (International Spirits Challenge) 拿下14面金牌 (Gold)，以及英國IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽 (International Wine & Spirit Competition) 勇奪「世界產區威士忌冠軍獎盃」 (Worldwide Whiskey Trophy 2021)與7面特金牌 (Outstanding Gold)、8面金牌 (Gold)，雙雙打破歷年最佳獲獎紀錄，再次向國際證明臺灣噶瑪蘭威士忌的厚實底蘊。

英國IWSC國際葡萄酒烈酒競賽於七月初公布第二輪競賽結果，大賽規定，唯有評分高達98分以上酒款方能授頒特金牌，95分以上則獲頒金牌，本屆大會共頒出8面特金牌，其中金車噶瑪蘭就囊括7面。

富比士烈酒新聞 (Forbes) 評論，來自台灣的噶瑪蘭酒廠在特金牌級別中獨占鰲頭，獲得史無前例的7面，總計榮獲15面特金牌與金牌，出色表現空前。

獲頒2021年IWSC「世界產區威士忌冠軍獎盃」的噶瑪蘭堡典單一麥芽威士忌，由美國橡木新桶與噶瑪蘭酒廠自有的重裝桶酒液調配而成，層次細膩且平衡，優雅的乾凈花香與甜蜜香氣在入口後有著豐富驚喜的風味變化，絲絨般的滑順口感、溫柔飽滿的酒體，受到評審青睞。

英國IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽 (International Wine & Spirit Competition) 自1969年至今，已舉辦超過半個世紀，是威士忌業界歷史最悠久、眾所矚目的競賽，素有酒界奧林匹克大賽美譽。



金車噶瑪蘭於英國IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽中再次勇奪「世界產區威士忌冠軍獎盃」，並抱回7面特金牌與8面金牌刷新紀錄。(圖/金車噶瑪蘭)



英國ISC國際烈酒競賽頒發14面金牌給金車噶瑪蘭。(圖/金車噶瑪蘭)