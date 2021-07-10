〈時評〉台積電前有狼後有虎 「台灣芯」大旗扛要有政府幫

台積電是護國神山，對台灣貢獻大，但是面對挑戰嚴峻，前有英特爾的自產晶片計畫，後有三星電子追兵，競爭激烈，政府應支持保有台積電優勢，保護台灣命脈。

最近英特爾執行長季辛格投書美國媒「POLITICO」，呼籲美國政府在「創新及競爭法案」中，計劃投資半導體產業2500億美元，其中又有520億美元補助半導體晶片設廠，不要給僅在美國設廠，但是製程技術、IP專利不屬於美國的外國公司，劍指台積電企圖明顯。

知名半導體分析師陸行之表示，這篇文章看得出美國半導體界並沒有把台積電視為真正合作夥伴，台積電赴美設廠不輕鬆。

台積電是為配合美國政府政策，希望重建半導體產業，尤其是晶片生產，而規劃赴美國亞歷桑那州設立晶圓廠，此舉引起當地同行注意，合作又競爭，似友亦敵，台積電未來挑戰不少。

英特爾執美國半導體牛耳，自從台積電決定赴美設廠，放話不停，屢次揚言要在美國本土，重新建立堅實的晶片生產基礎，將目前全球市占率12％，至少增加一倍以上，但這個目標並不容易達成。

近年英特爾積極推動兩國3奈米項目，計劃將筆電、數據中心服務器、設計中央處理器(CPU)，從超微(AMD)和輝達(Nvidia)手中，奪回市佔率。不僅如此，英特爾又在亞歷桑那州投資200億美元，興建2座新晶圓工廠，直接挑戰台積電和三星。

英特爾預計將在2024年，量產7奈米或更先進晶片，並設立代工服務部門，將為其他半導體廠代工製造晶片。台積電初來乍到，各項準備工作並不如外界想像容易，如今立即面臨「地頭」挑戰，壓力倍增。

路透社報導認為，英特爾的決定，根本是直接挑戰台積電。科技顧問公司Moor Insight s&Strategy表示，如果英特爾打算執行這些計劃，讓同行相信他們是打算回到晶片市場，加入競爭行列，受影響最大的當然是台積電。

Intel執行長季辛格在近日文章中強調，英特爾大部分晶片打算繼續在自有工廠製造，為了成為美歐晶片生產商，正在打造新的「晶圓代工服務(Foundary Services)」單位。季辛格的態度明確，就是企圖重新掌握晶片市場，尤其是希望成為美歐半導體產業的霸主。

不過，英特爾最近在晶片製造上遇到挫折。業界傳出，該公司已將自家7奈米生產技術量產時間，推遲到2023年左右，顯示不論在技術或產能上，都遇到瓶頸，遑論3奈米技術研發及生產，距離成熟還很遙遠，但是要阻撓台積電在美國開擴市場，影響力卻綽綽有餘。

美國能源部規劃超級大電腦，最近換掉英特爾產品，直接指名用台積電晶片，英特爾的研發及生産能力，並未受到肯定，受挫不輕，季辛格內心挫折，不難理解，期待他對台積電友善，也太強人所難了。

除了英特爾在前方的攔阻之外，全球現在都將半導體視為戰略產業，投入龐大資源，今年底前，共有19座全新高產能晶圓廠將啓動建置，2022年又有另外10座晶圓廠將開工興建，以滿足未來廣大的晶片需求。

以目前分佈情勢觀察，台灣及中國各有8座晶圓新廠投資案，建案最多，歐洲、中東地區有3座，日本和韓國各2座、美洲6座，未來市場競爭激烈，可想而知，供過於求，淪為惡性競爭，恐怕難免。

然而，誰最有可能挑戰台積電未來技術及市場優勢？創辦人張忠謀曾經表示，三星電子將是最大的挑戰，應有相當道理。三星在記憶體晶片市場已居全球龍頭，在其他半導體領域上，目標也希望領先全球，最近兩年三星積極協調晶片設計業、材料和零件製造業，展開合作，目標全球巿場，動作頻頻。

三星電子目前晶片市佔率17％，遠不如台積電的54％，但是企圖心強烈，計劃在2030年前，大手筆投資171兆韓圜，其中研發及設備投資成長幅度高達3成，加快晶圓代工投資。台、韓民族性雷同，勞工都很勤奮，技術發展方向相似，台積電無法低估它的發展潛力，以及構成的挑戰。

台積電在這次新冠肺炎抗疫戰中，協助政府取得疫苗，功不可沒，但是它也同時面對前有狼，後有虎的挑戰，「台灣芯」大旗扛得不輕鬆，政府有必要積極協助它克服各項基礎設施難題，期能在晶片市場上，讓「台灣芯」永遠飄揚在半導體競賽場域中，也才能長期保持台灣經濟發展優勢。