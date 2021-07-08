三級警戒延至7/26 7/13起餐飲場所、戶外景區、國內旅遊、有條件鬆綁

指揮中心今（8）日宣布，三級警戒延長至7/26。（圖／中央流行疫情指揮中心） 指揮中心今（8）日宣布，三級警戒延長至7/26。（圖／中央流行疫情指揮中心）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(8)日表示，三級警戒延長至7月26日，風景區、餐飲場所、國內9人以下小型旅行團等有條件鬆綁。

指揮中心表示，防疫措施鬆綁須逐步執行，才可穩定掌握疫情狀況，為確保國人健康，同步延長全國疫情警戒第三級至7月26日止，自7月13日起執行適度鬆綁部分措施。措施如下：

一、適度鬆綁措施：



(一) 有條件鬆綁對象（地方政府得視防疫需要因時因地調整）：

1. 戶外：國家公園、國家風景區、遊樂園區、休閒農場、森林遊樂區、植物園、文化園區、學校操場、駕訓班。

2. 室內：美術館、博物館、電影院、表演場館(無觀眾)、社教機構、文化中心。

3. 室內外運動場館(游泳池除外)、高爾夫球場。

4. 餐飮場所(餐廳、傳統市場及夜市、百貨賣場 美食街、美食區等)符合指揮中心指引得內用。

5. 國內小型旅行團(9人以下)、劇組拍攝。



(二) 上述鬆綁須遵照通案性原則及主管機關指引：

1. 實聯制、出入口管制、人流管控降載。

2. 維持社交距離，除飮食外，全程戴口罩。

3. 員工人員健康管理、確診事件即時應變。



二、三級警戒延長仍須關閉之場所：



(一) 休閒娛樂場所：

歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)、指壓按摩場所、健身休閒中心(含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所)、保齡球館、撞球場、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館、自助選物販賣機營業場所、釣蝦場、桌遊場所及其他類似場所。



(二) 教育學習場域：

社區大學、樂齡學習中心、訓練班(駕訓班除外)、K書中心等其他類似場所。



(三) 觀展觀賽場所：

會展場館、游泳池等其他類似場所。