歐盟議會促台灣歐洲投資協定 台灣外交部：儘早展開談判

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)歐洲議會7日通過一項報告書,促請執委會積極推動台歐投資協定,與台灣展開關於半導體的對話。對此,外交部呼籲歐盟儘早與台灣展開雙邊投資協定談判。

外交部表示,歐洲議會以509票贊成、63票反對、120票棄權,通過「新冠肺炎疫情的貿易面向及其影響」報告(Report on the trade-related aspects and implications of COVID-19),促請歐盟執委會積極推動台歐盟投資協定,並在本年底前就啟動影響評估、公眾諮詢及範疇界定等作業,採取必要步驟。

據悉,這是歐洲議會第9屆會期(2019-2024)第5度通過決議或報告,支持歐盟儘速展開與台灣的投資協定談判。外交部對歐洲議會再度以具體行動展現對台灣的強烈支持,表達高度歡迎與誠摯感謝。

外交部說明,該報告主要是歐洲議會針對歐盟執委會於2月中旬發布的「開放、永續及自信的貿易政策檢討」報告,表達議會的正式立場及相關建議。該報告另指出,因應國際情勢及疫情等變化,歐洲議會認為歐盟應強化價值供應鏈的韌性及多元性,以完善貿易防衛的政策工具,並加強保護戰略性產業,確保醫療及疫苗等關鍵性物資獲得公平妥適的分配等。歐洲議會同時也呼籲歐盟與台灣就半導體議題展開對話。

外交部指出,自疫情於上(2020)年初在全球爆發以來,台灣在資通訊及半導體等戰略性產業全球供應鏈上的重要性不斷提升。

外交部表示,在後疫情時代,台灣與歐盟在半導體、5G網絡及能源等全球供應鏈重組上,具有廣大的合作空間,也呼籲歐盟儘早與台灣展開雙邊投資協定談判,以進一步深化台歐盟互利互惠的經貿夥伴關係。